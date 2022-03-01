羅文嘉自爆曾遭黃偉哲監控　藍青年：踩著過去同志鮮血？

▲台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝）

記者徐政璿／台北報導

「線民案」持續在民進黨內延燒，交通部前部長林佳龍日前要求台南市長黃偉哲自清，民進黨前秘書長羅文嘉更爆料，自己曾經是黃偉哲的主要監控對象。對此，台北市松山信義區市議員擬參選人詹為元1日指出，踩著過去並肩作戰的同志鮮血，為的是自己2022的選舉嗎？

詹為元1日透過臉書指出，羅文嘉與林佳龍最近指稱台南市長黃偉哲是國民黨的奸細，姑且不論真假，在正國會的陳亭妃想挑戰黃偉哲之際拋出這議題，政治算計意味濃厚。

詹為元表示，進黨的朋友不要以為現在消費國民黨就是萬靈丹，「因為有天你也可能會被貼上藍色標籤，被民進黨內的有心人士扛著綠旗反綠旗」；林佳龍為了挺陳亭妃可以理解，但消失政壇已久的羅文嘉頻頻揭發奸細的意欲何在？

詹為元指出，先是黃國書，現是黃偉哲，踩著過去並肩作戰的同志鮮血，自己扛著民進黨理想正義的大旗，為的是自己2022的選舉嗎？

詹為元表示，組織內奸細當然可惡，當然要抓，但這種政治立場的變化，民進黨最近參選市議員的新人陳聖文與黃琳不也如此，但他們兩個有錢有勢，又同屬英系，有個好派系的支持，所以定調成「幡然悔悟」，民進黨願意接受他們。

詹為元說，如果以相同的標準，是不是也應該給黃國書與黃偉哲一次機會？或者也以高標準叫陳聖文與黃琳退黨？答案是，沒有標準，永遠只有派系利益下的雙標。