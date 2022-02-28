台南市汙水處理率六都墊底　陳以信批黃偉哲「放給它爛」

▲六都整體污水處理率比較。（圖／陳以信辦公室提供）



記者林銘翰／基隆報導

國民黨立委陳以信28日表示，台南市的整體污水處理率是六都最後一名，尤其專用污水下水道鋪設速度，在過去三年間幾乎停滯不前，顯示台南市長黃偉哲的做法過度重視表面，專做市民看得到的住家用戶接管，但市民看不到的專用污水下水道就放給它爛。

陳以信28日下午發布新聞稿表示，台南市的整體污水處理率是六都最後一名，尤其專用的污水下水道鋪設速度，在過去三年間幾乎停滯不前，請黃偉哲不要只做市民住家用戶接管的面子工程，應該加速專用污水下水道鋪設進度，否則大雨來時還是會淹水，治水成績終究還會功虧一簣。

陳以信指出，最近台南市政府在施作污水下水道工程，根據台南市政府水利局最新公布的消息，在明年底前要完成3000戶的用戶接管工程，這是台南市政府早該做的事，已經拖很多年沒做、現在是亡羊補牢，市府應為市民福祉加速進行。

陳以信再指，根據內政部營建署統計，台南市的污水處理成績不佳，一直都是六都最後一名。截至2021年12月為止，台南市的整體污水處理率為58.6%，不僅遠輸給新北市的93.6%、台北市的87.4%，還輸給台中市的69.7%、高雄市的68.8%及桃園市的68.4%。

▲台南市整體污水處理率分項比較。（圖／陳以信辦公室提供）



陳以信也說，尤其近年台南還跑輸台中，本來台南和台中都是六都的後段班，但從台中市長盧秀燕上任以後，台中市的污水下水道處理率，短短兩年就上升近20個百分點，讓台中從後段班變中段班，現在後段班只剩台南，「請黃偉哲好好學學盧秀燕好嗎？」

陳以信說明，如果進一步分析台南整體污水的處理細項，可以發現台南在建築物污水設施設置上，過去兩年確有明顯進步，設置率從18.6%上升到27.1%，顯示市民住家的用戶接管確實有在做。

不過，陳以信指出，更重要的專用污水下水道卻沒在做，過去三年台南專用污水下水道普及率幾乎停滯成長，黃偉哲上任時普及率是6.5%，上任三年後的普及率仍為7.2%，前兩年根本沒有動靜，去年才成長0.5％。

陳以信批評，黃偉哲的做法過度重視表面，專做市民看得到的住家用戶接管，但市民看不到的專用污水下水道就「放給它爛」，他敬告黃偉哲治水是整體的，專用污水下水道如不再大幅整修，今年大雨來了還是會淹水，台南整個治水工程還是功虧一簣。

▼台南市整體污水處理率。（圖／陳以信辦公室提供）

