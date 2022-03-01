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國民黨立委陳以信傳向日本《產經新聞》施壓　黃偉哲：無法接受

▲國民黨立委陳以信傳寫信向日本產經新聞東京本社施壓，要求台北支局長矢板明夫「少說話」，台南市長黃偉哲對此不以為然，前往矢板明夫臉書留言聲援致意。（圖／翻攝自矢板明夫、黃偉哲臉書，下同）

記者林悅／台南報導

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫臉書28日PO文指出，國民黨陳以信委員寫信向《產經新聞》東京本社施壓，要求他「少說話」，台南市長黃偉哲前往矢板明夫臉書留言聲援致意，表達對矢板明夫的支持。

矢板明夫俱樂部臉書PO文指出：「前兩天，《產經新聞》東京本社轉傳來了國民黨籍立委陳先生的信，是一封寫在立法院信箋上的正式信函，並附有委員本人簽名，說我在臉書上提到他的名字，提到國民黨的一個重要價值是被中共利用，陳委員對此表示十分不滿，希望本社給我施壓，讓我少說話。」

文章還提到，「翻看了一下過去寫的臉書，有這麼一段，我確實提到了陳委員被中國官媒點名為『暗獨』之事，沒有對他個人做任何評論。按道理說，陳委員應該要去找批評他的北京人民政協報抗議，我只是客觀地介紹了他被點名一事，信寫給《產經新聞》，應該是找錯了對象。」

▲國民黨立委陳以信傳寫信向日本產經新聞東京本社施壓，要求台北支局長矢板明夫「少說話」，台南市長黃偉哲對此不以為然，前往矢板明夫臉書留言聲援致意。（圖／翻攝自矢板明夫、黃偉哲臉書，下同）

台南市長黃偉哲表示感到非常遺憾，並且到矢板明夫臉書留言致意如下：「自由之家」（Freedom House）本月剛公布的「2021年全球自由報告」（Freedom in the World 2021），日本和台灣分別名列亞洲第一、二名自由國家。台灣和日本的友好情誼，是東亞民主陣營攜手合作的重要基礎。我們尊重且支持包括矢板先生在內的所有新聞工作者，擁有獨立且完整的報導空間。我們無法接受陳以信委員不敢向中國抗議、卻要求日本總社施壓記者的作為。我們要強調：這不是台南人的作風，更不符合台灣人的精神。謹向矢板先生致意。台南市長黃偉哲」。

▲國民黨立委陳以信傳寫信向日本產經新聞東京本社施壓，要求台北支局長矢板明夫「少說話」，台南市長黃偉哲對此不以為然，前往矢板明夫臉書留言聲援致意。（圖／翻攝自矢板明夫、黃偉哲臉書，下同）

國民黨立委陳以信有意參選台南市長，近來以「每日一問」方式抨擊台南市政缺失，而台南市長黃偉哲以「本尊不回應」方式冷處理，引起陳以信不滿，黃偉哲今晚以「新聞自由」的角度留言聲援矢板明夫，反對陳以信「施壓」，雙方是否會擦出火花，有待進一步觀察。

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