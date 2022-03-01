辣媽主播海削三立1.5億一句話露餡　南非牽線關鍵議員曝光

▲三立電視《消失的國界》前主持人李天怡及丈夫郭人杰替頑皮世界引進動物，被控詐騙1.5億元及浮報款項，檢調深入調查中。

圖文／鏡週刊

三立電視總經理張榮華2年前入主南台灣最大私人動物園「頑皮世界」，委託旗下新聞專題節目《消失的國界》主持人李天怡，協助引進長頸鹿等動物，不料，李天怡被控配合丈夫的境外公司浮報引進費用，聯手詐取價差700萬元。

不僅如此，她還一再向公司保證引進動物沒問題，但自始至終都拿不出非洲合法豢養動物的文件，直到張榮華派員前往非洲實地訪察，才驚覺李天怡等人涉嫌詐騙頑皮世界1.5億元，而居中牽線引進動物的南非華裔議員孫耀亨，也遭檢調列為被告擴大追查。

▼李天怡因主持《消失的國界》與各國台商建立不錯交情，竟涉嫌裡應外合，賺取浮報動物價差遭交保。



由於李吳達坦承，原本向頑皮世界的報價沒那麼高，是李天怡要他「不用那麼客氣」，最後連同動物保育基金及航空運輸作業費等，索價1.5億元，檢調追查金流，很快就發現頑皮世界將款項匯出後，部分金錢流至香港，再進郭人杰帳戶，郭又匯錢給李天怡。

對此，李天怡面對調查相當坦然，堅稱這是老公給的生活零用金，否認涉及背信；郭的態度則更為強硬，認為報價是根據合約和市場機制，未涉不法，希望公權力不要干擾合約談判。

▼掛名擔任亞太印象公司負責人的同案被告李吳達，訊後以30萬元交保，一口咬定李天怡夫婦才是主謀。



頑皮世界原本相當信任李天怡，從去年起依她指示陸續匯款1.5億元到海外，雖然當時一度有人擔心李天怡引進的動物合法性及是否能順利來台，但她總是一副胸有成竹的模樣，加上誇口保證合法引進動物，並可取得林務局准許輸入動物憑證及相關國外證明文件，頑皮世界才終於放心。

未料，款項匯出後，噩夢才要開始，李天怡至今連一隻動物都沒引進來台，面對頑皮世界追問，她一度以疫情嚴峻當藉口，後來還推稱因動保團體抗議，加上台灣對動物引進的規範嚴格，想藉此蒙混過關。



【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】



更多鏡週刊報導

【主播坑三立內幕2】派員扮柯南到南非調查 他看到一幕傻眼「被騙了」

【主播坑三立內幕3】涉案四人崛起超傳奇 出身彰化的他成台籍南非王

【獨家】【主播坑三立內幕】勾結南非議員私開公司 李天怡海削張榮華1.5億手法曝光