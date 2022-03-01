越南女移工日賺30萬！變密醫爽數鈔票　抖音直播整形手術

▲陳姓越南女子以移工身分來台，卻開起醫美工作室，變身整形密醫常在抖音、臉書等網路平台宣傳，吸引不少同鄉上門。



圖文／鏡週刊

越南移工變身整形密醫！一名越南籍陳姓女子以移工身分來台，卻在桃園開起醫美工作室，替同鄉移工及新住民打玻尿酸、割雙眼皮，甚至進行隆鼻、陰道整形等手術，還在抖音、臉書直播手術過程，吸引不少客戶上門，她並聲稱一天最高可進帳30萬元。不過，因陸續爆發醫療糾紛，她為避風頭，已搬離原址另起爐灶，繼續撈錢。本刊調查，台灣的越南密醫為數不少，相關單位應加強查緝、杜絕密醫危害。

▼外型亮麗的密醫陳女刻意在鏡頭前數鈔票，打造美麗多金的形象。（讀者提供）

本刊也接獲投訴，指控操刀的陳女除了雙眼皮手術，還會替人隆鼻、施打玻尿酸，甚至連陰道整型手術都做，但她不僅沒台灣醫師執照，連越南醫師執照也沒有，還常傳出醫療糾紛，是不折不扣的密醫。

去年3月，陳女搖身變成密醫，在桃園中壢火車站附近租了一間樓中樓，開起「醫美工作室」，因她親切健談，加上同鄉口耳相傳，累積不少客源，逐漸嶄露頭角。之後她化名Anna在業界走跳，並常在抖音、臉書等網路平台宣傳，不但PO出術前術後對比照，甚至透過網路直播手術過程成功吸客，因為生意好，她還聘請多名同鄉加入密醫行列，賺了不少錢。

除了善用網路宣傳，陳女也常PO出自己吃大餐、戴金飾的炫富照，甚至拿著大把鈔票在鏡頭前數錢，打造美麗多金、事業有成的形象，讓她火速走紅，抖音的粉絲數短短幾個月就激增至8千人，陳女口袋賺飽飽，但醫療糾紛也陸續爆發。

▼去年3月，陳女在中壢火車站附近開起工作室，最近則搬至他處避風頭。



受害新住民小美（化名）的台籍丈夫阿明（化名）告訴本刊，去年7月，妻子因同鄉介紹認識陳女，並相約在陳女工作室碰面，小美到場後發現手術檯旁擺放許多已施打過的溶脂針、玻尿酸及其他不明藥品的包裝盒，堆得像小山一樣高，讓她嚇了一跳。

▼陳女的工作室生意很好，現場有許多施打過的玻尿酸、溶脂針。



陳女向小美炫耀，指她靠著精湛的醫美手術，一天最多進帳30萬元，經過一番遊說，小美當場決定花2.6萬元做雙眼皮手術，不過，天不從人願，小美術後狀況不佳，眼皮變得左右不對稱，看起來比手術前更無神，心急的小美為此找上陳女進行術後諮詢，對方卻三言兩語草草打發，甚至還將她封鎖。



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