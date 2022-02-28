台中「耕讀園」槍戰3死　4嫌半年後犯下轟動全台綁架案

▲台中耕讀園槍擊案震驚全國，案發後警方前往現場採證。



圖文／鏡週刊

18年前，台中發生耕讀園3死槍擊案，以林明樺為首的4名匪徒，與另一方成員為了爭奪賭場及特種行業圍事地盤，相約耕讀園茶藝館內談判，結果雙方一言不合，林明樺這方成員竟持槍射殺另一方成員，最後釀成3死2重傷的慘劇。

▼集團首腦林明樺準備偷渡出境時被捕，之後趁機服毒自盡。



震驚全國的槍擊案發生後，林明樺集團成員4人逃逸無蹤，檢警無法掌握4人下落。半年後，大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤遭人綁架，歹徒向家屬開口要求2億元贖金，最後家人交付1,500萬元贖金後獲釋，事後鄭銘坤告訴警方是林明樺幹的，但依舊抓不到人。

▼大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（圖）當年遭綁架，轟動全台。



▼紀俊毅準備從八斗子漁港偷渡出境時，遭基隆警方逮捕。



事隔不到半年，嘉義又發生蔡姓電玩大亨綁架案，歹徒一開口就要求3億元贖金，集團還決定林明樺與另一嫌先由基隆八斗子漁港偷渡出境，另2名看守肉票的歹徒等拿到贖金後，再偷渡到中國與林2人會合。沒想到林明樺在八斗子漁港準備偷渡到大陸時，意外遭基隆警方逮捕，他趁警方不注意時，偷偷吃下暗藏在平安符裡的氰化物自戕身亡。

▼警方荷槍實彈赴新北三芝淺水灣山莊待命攻堅，準備營救肉票。



警方依另名共犯供詞，查出肉票藏匿在新北三芝「淺水灣山莊」，依據嫌犯手繪圖找到肉票藏匿處，但因看守嫌犯擁有長短槍、槍榴彈、震撼彈、汽油彈，不敢冒然強攻，所幸在刑事局幹員入屋與匪徒談判後，才順利救出肉票，成功逮捕二名共犯。

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