辣媽主播海削三立老總1.5億手法曝　勾結南非議員私開公司

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辣媽主播李天怡海削三立老總1.5億手法曝　勾結南非議員私開公司

李天怡涉背信罪遭檢方以50萬元交保，重創她在螢光幕的專業形象，消息一出，震撼各界。

▲李天怡涉背信罪遭檢方以50萬元交保，重創她在螢光幕的專業形象，消息一出，震撼各界。

圖文／鏡週刊

2月22日，檢調兵分5路，搜索三立電視《消失的國界》前主持人李天怡及丈夫郭人杰與澳洲台商李吳達等人住處及辦公室，懷疑他們接受南台灣最大的私人動物園「頑皮世界」委託引進非洲長頸鹿等野生動物，卻暗中抬高報價25萬美元（約新台幣700萬元），檢方訊後依《背信罪》將他們分別以50萬、40萬及30萬元交保，消息一出，震撼各界。

令人詫異的是，同案被告李吳達到案後，一口咬定李天怡夫婦才是主謀。知情人士透露，李吳達向檢調供稱，自己在澳洲經營葡萄酒買賣，在非洲政界及台商社團擁有豐富人脈，有一天李天怡突然聯絡他，希望他透過人脈幫忙引進動物，他很快找上曾在南非最大城市約翰尼斯堡擔任首位華裔公安局長的律師議員孫耀亨協助。

▼李天怡因主持節目關係與台商關係密切，受託從非洲引進長頸鹿等動物，未料，至今一隻動物也沒來台，淪為詐欺被告。

李天怡因主持節目關係與台商關係密切，受託從非洲引進長頸鹿等動物，未料，至今一隻動物也沒來台，淪為詐欺被告。（翻攝YouTube《消失的國度》）

孫耀亨出身彰化鹿港，是台商第二代，還曾獲第一屆海外十大傑出青年獎，由當時的總統馬英九頒獎肯定，2006年當選南非議員連任至今，且是非洲台灣商會聯合總會榮譽總會長，在當地人脈豐沛。2年多前還曾獲調查局邀請來台，參加「台灣亞西論壇：區域安全與跨境犯罪」國際研討會，足見他在南非及台灣官方的分量。

▼孫耀亨是南非鼎鼎有名的華裔律師議員，他負責幫李天怡引進動物，也遭檢調列為被告。

孫耀亨是南非鼎鼎有名的華裔律師議員，他負責幫李天怡引進動物，也遭檢調列為被告。（翻攝孫耀亨臉書）

李吳達受託請孫耀亨協助引進動物的籌備工作就緒後，李天怡的老公郭人杰便與李吳達及孫耀亨在南太平洋島國「薩摩亞」成立「亞太印象」境外公司，由李吳達掛名負責人，打算透過境外公司引進動物賺取價差，至於引進長頸鹿、白犀牛、羚羊或斑馬的關鍵任務，則由孫耀亨在南非鄰國、我非洲邦交國史瓦帝尼尋找。

▼掛名擔任亞太印象公司負責人的同案被告李吳達，訊後以30萬元交保，一口咬定李天怡夫婦才是主謀。

掛名擔任亞太印象公司負責人的同案被告李吳達，訊後以30萬元交保，一口咬定李天怡夫婦才是主謀。

檢調偵辦後，李吳達坦承原本向頑皮世界的報價沒那麼高，是李天怡要他「不用那麼客氣」，最後連同動物保育基金及航空運輸作業費等，索價1.5億元，等於是李天怡要他裡應外合，矇騙對方，難怪訊後李天怡的交保金額也是3人中最高。

檢調查出，李天怡要李吳達提高報價讓境外公司賺取浮報的價差，事成後，3名合夥人估計每人可賺進上千萬元。不過，頑皮世界當時只知孫耀亨居中幫忙，對於他們成立境外公司浮報款項一事，全被蒙在鼓裡。

頑皮世界是南台灣最大私人動物園，已對李天怡等人提告詐欺等罪，並終止長頸鹿復育基地計畫。（翻攝YouTube頑皮世界動物園）

針對引進動物不成挨告且遭檢方列為被告交保，本刊致電李天怡及郭人杰夫婦，2人均未接聽電話，至截稿前也未回電，無法得知其回應。


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