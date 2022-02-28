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找「花蓮王」操盤爆大反彈　3路人馬開戰朱立倫

朱立倫日前脫口而出「敗類說」，在黨內掀起高度討論，被解讀是劍指戰鬥藍。

▲朱立倫日前脫口而出「敗類說」，在黨內掀起高度討論，被解讀是劍指戰鬥藍。

圖文／鏡週刊

年底9合1選舉還未開打，國民黨卻已呈現未選先亂的局面。本刊調查，黨主席朱立倫日前宣布成立中央選戰策略會報，邀請甫恢復黨籍的立委傅崐萁入陣操盤，引爆黨內大反彈，不滿朱的聲浪再度升高，加上中常委改選將至，換票聯盟「賄聲賄影」傳聞不斷，也引發部分深藍勢力藉此反朱，包括力挺戰鬥藍發起人趙少康的人馬，以及孫文學校總校長張亞中等人；另外，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等諸侯，也因對朱的領導風格頗為感冒，對黨務避而遠之。黨內衝突日漸檯面化，已為年底選舉埋下隱憂。

▼趙少康（右2）、張亞中（左1）等人2月21日共同召開記者會，口徑一致瞄準黨中央，要求朱立倫處理換票聯盟猖狂亂象。

趙少康（右2）、張亞中（左1）等人2月21日共同召開記者會，口徑一致瞄準黨中央，要求朱立倫處理換票聯盟猖狂亂象。（翻攝趙少康臉書）

本刊調查，朱立倫找傅崐萁進入選策會操盤選舉，引發黨內不小反彈，但不只戰鬥藍等深藍勢力不滿，就連不少民代系統也訝異於朱的專斷，指這套決策風格，在朱上任後面臨幾次挫敗也未修正，即使黨內質疑不斷也未改變，讓朱的領導威望再次面臨挑戰。

▼甫恢復黨籍的傅崐萁，受邀進入選策會操盤選舉，又參與中常委換票聯盟，引發黨內反彈。

甫恢復黨籍的傅崐萁，受邀進入選策會操盤選舉，又參與中常委換票聯盟，引發黨內反彈。

另一方面，即將在3月5日舉行的中常委改選，以傅崐萁參與的「14聯盟」，及另一個由多位立委與民代組成的「12聯盟」2大換票系統，私下鎖票、換票動作不斷，黨中央卻未積極介入端正選風，也讓未加入換票聯盟者忿忿不平。


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