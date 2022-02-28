為228事件追思祈福　彰化首座平面式紀念碑揭牌　

▲彰化縣長王惠美獻花給228受難家屬追思祈福。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣去年選在縣立圖書館前廣場設立全國首座平面式紀念碑，今(28)日舉辦揭碑與祈福儀式，縣長王惠美說，288事件是台灣族群衝突中大家最不忍碰觸的一段歷史，縣府每年的紀念活動，除了緬懷追思先人的犧牲，也期望能夠省思後重新出發。

▲彰化縣設立首座228平面紀念碑追思祈福。

彰化縣政府今（28）日上午舉行228和平紀念日追思活動，包括台灣228事件遇難先烈恭祭協會理事長林才壽、彰化縣二二八關懷協會理事長楊澤民、受難者及家屬、民代、縣政府、文化局相關人員與會，追思228事件所造成的歷史傷痛，王惠美向社會各界介紹紀念碑以自由、包容、希望為設計內涵，現場參與人員並於紀念碑前獻上和平百合祈願祝禱，象徵追求更祥和的世界。

林才壽表示，全台各地都有228事件受害者，但彰化縣一直以來，遲遲都沒有設立紀念碑，在去年，在北斗遇見王縣長時，他向王縣長陳情，希望能設立彰化縣紀念碑，王縣長在今年，很快就設立了，真的很感謝縣長非常積極將紀念碑工程迅速來完成，讓他感到欣慰。

王惠美指出，彰化縣二二八紀念碑是全國第一座也是彰化首座官方紀念碑，紀念碑採平面貼地的方式設置，由余文元建築師設計，九州土木工程有限公司承作，特別謝謝知名畫家張堂庫提供其畫作「希望」作為主體，作為紀念碑的中心意象，紀念碑整體是以自由、包容、希望等多元概念為主的設計理念。象徵每個人發表的言論都需要受到尊重跟聆聽之外，也代表著堅忍不拔的精神生生不息，期望社會各界進一步來瞭解、認識、理解228事件，更加理會民主、自由的可貴。

▲為228事件受難者追思。