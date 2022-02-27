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愛女遭非禮登門理論　痛毆喑啞父「8個月後亡」！火爆男下場曝

▲受傷，保險，理賠，賠償，失能，傷害，意外。（圖／pixabay）

▲彰化男懷疑女兒受侵犯，痛毆對方父親造成四肢癱瘓，後來更因故身亡，法院判4年徒刑。（示意圖／pixabay）

記者蔡怡萍／彰化報導

彰化一名賴姓男子懷疑姚男曾對女兒不軌，氣得到對方家中找人理論，欲毆打姚男被姚父母攔阻，沒想到賴男竟轉向痛毆姚父，使其顱內出血、全身多處受傷，緊急送醫開刀後姚父仍四肢癱瘓，並在8個月後因故身亡。經姚母告上法院後，一審依傷害致重傷罪判6年、二審判4年6個月，近日台中高分院更一審改判賴男傷害致重傷罪，處4年有期徒刑。

判決書指出，彰化30歲賴男懷疑自己的寶貝愛女遭姚姓男子非禮，在2016年2月12日擅自闖入姚男住家要找人理論，一踏進門就作勢要攻擊姚男，姚男父母連忙上前制止，但氣頭上的賴男竟轉而對60多歲、且為聾啞人士之姚父猛烈痛打，姚母也遭受波及，傷勢嚴重的姚父被打到右側顱內出血，送醫救治後仍造成四肢癱瘓，生活無法自理，且在同年10月因身體因素病逝。

賴男到案時辯稱，當下姚父一直出手推人，他也不知姚父本身身體有病，「如果知道的話，我就不會打他了！」賴男駁斥，自己雖然動手毆打姚父，但傷勢應該不至於嚴重到四肢癱瘓，如果真是如此，那當時警察也不會讓他離開，「而且我在毆打他之前，他已經受監護宣告了，生活都無法自理了！」對於賴男說詞，一審法官不採信，判賴有期徒刑6年。

經上訴台中高分院後，法官發現姚父遭毆當天前往醫院急診時，醫師建議須安排全身電腦斷層掃描，但姚父卻不斷躁動、無法配合，女兒見狀後也婉拒檢查與治療；豈料時隔3日後，姚父再度因意識程度改變而入院，經檢查後發現右硬腦膜下腔出血，緊急手術後仍然宣告四肢癱瘓。

二審法官考量，雖然姚父遭毆打、最終四肢癱瘓，但這部分難謂無延誤就醫之責，且衡量賴男已與姚父家屬達成和解，屢次道歉表達悔意，衡量其犯案動機後，改判有期徒刑4年6月；賴男不放棄繼續上訴，台中高分院再認為姚父未聽醫囑有延誤就醫之責，更一審改判賴4年有期徒刑。
 

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