一日北高！柯文哲下午抵彰化寶天宮　支持者力挺高喊：愛你

記者唐詠絮／彰化報導

台北市長柯文哲27日挑戰任內最後一次一日北高367.6公里，車隊於下午2時30分抵達彰化伸港鄉寶天宮時，包括立委高虹安及彰化民眾黨主席張雪如等人都早已聚集，還有數百名支持者也到場為他加油打氣高喊「愛你」，展現超旺的高人氣。

▲北市長柯文哲下午抵達彰化寶天宮參拜。（圖／台灣民眾黨彰化黨部提供，以下同）

▲台北市長柯文哲一日北高，下午抵達彰化寶天宮與小粉絲合照。

柯文哲今天並未接受聯訪，高虹安說，很佩服阿伯這個年紀還能一日北高，這是很多人都做不到的，大家還在猜他會多吃香蕉還是香腸，結果他只有補充能量飲料，體力看起來很不錯，對他完成一日本高相當有信心，也感謝這麼多民眾唱歌歡迎他、幫他加油，因時間太趕無法與民眾一一拍照，對大家比較抱歉。

▲台北市長柯文哲一日北高，彰化展現高人氣。

張雪如說，今天準備了小馬卡龍、三明治、水果、香蕉、橘子、蘋果、綠豆湯、貢丸湯、綠豆湯、咖啡、綠茶、蠻牛、能量補充飲、500條烤香腸等迎接所有騎士，最受歡迎的居然是烤香腸，騎士們都說，參加長途騎車活動從未有任何單位準備過烤香腸這項食材，實在太貼心了。

▲台北市長柯文哲，精神氣色不錯。

高虹安稍早也在臉書po文指出，她看過的郭台銘、柯文哲都有過人的體力，身體幾乎處於相當良好的狀態，以致於能打敗年齡，管理壓力山大的事務。老實說，尤其近幾年忙碌運動量不足，要向有保持運動好習慣的人看齊、敬禮。

▲台北市長柯文哲一日北高，下午抵達彰化寶天宮參拜。