今日烏克蘭明日台灣？　侯友宜：執政者要有折衝智慧

▲新北市長侯友宜。（圖／POP Radio提供）

記者徐政璿／台北報導

烏俄戰爭爆發後，許多民眾擔心兩岸情勢緊張，台灣可能會成為下一個烏克蘭。新北市長侯友宜今（28日）被問到該如何安定民心？他表示，沒有一件事情可能或不可能發生，平常要做好所有的準備，除了國家內部團結，執政者折衝要有智慧，談判需要勇氣，面對國家生存要有捍衛的能力。

侯友宜表示，民眾對於戰爭的恐慌是可以理解的，看到新聞報導一幕幕戰爭畫面，可以感受到戰爭是殘酷無情的，發動了戰爭，破壞了和平，摧殘了無數無辜人民的性命安危，造成多少家庭一輩子無法彌補的傷害，對此，大家要一起強烈譴責及制裁。

侯友宜強調，我們必須永遠保衛中華民國，愛護、守護人民跟家園，這是不變的職責；這也是他從就讀警察學校開始，當上刑警，拿起槍枝對抗罪犯所面對的心情，雖然一個對外、一個對內，可是必須要安內攘外，才能讓國家團結，凝聚力量。

他說，到了現在年紀，他從警察基層到最高位置，再選擇從政，選舉是為了人民做事，捍衛國家安全，所以不喜歡製造無謂的政治對立及衝突，希望讓家園更美好。

侯友宜再重申，國家要團結一心，守護人民的安全是最重要的，所以看到這樣的戰爭發生，大家必須謹記在心，在此時此刻更需好好愛國家，要壯大自己，不要想依賴別人，共同努力。