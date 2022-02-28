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烏克蘭奪回哈爾科夫！巷戰砲擊猛烈　居民驚：像頭頂爆發星際大戰

▲▼俄烏雙方在哈爾科夫陷入激烈巷戰，居民形容砲擊聲宛如「星際大戰」。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄烏雙方在哈爾科夫陷入激烈巷戰，居民形容砲擊聲宛如「星際大戰」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭軍隊昨（27）日晚間經歷關鍵一戰、力挽狂瀾，從俄軍手上成功奪回第2大城哈爾科夫（Kharkiv），剿滅留在城裡的俄軍。在街頭巷戰後，哈爾科夫已擺脫俄軍的侵擾。成千上萬的居民前往地下室或指定的避難所過夜，某居民心有餘悸表示，「如此猛烈的砲擊聲，就好像頭頂上正在爆發星際大戰！」

根據《BBC》報導，哈爾科夫行政首長辛內谷波夫（Oleg Sinegubov）證實，經過俄烏雙方疑陣激勵的街頭巷戰後，哈爾科夫已經暫時擺脫俄軍，不過猛烈的戰火波及到一棟9層樓高的住宅，導致一名老婦死亡，約60人躲至地下室避難，其中一人表示，「猛烈的砲擊聲就像星際大戰」；另一人表示，「爆炸聲太大，震破我的耳膜了。」

烏克蘭國家通訊機構表示，俄軍部隊還炸毀哈爾科夫附近一條天然氣管線。

▼哈爾科夫天然氣管線在遭遇襲擊後起火。

報導指出，哈爾科夫居民在接受採訪時，除了表達對於俄軍侵襲、肆虐的恐懼和憂慮之外，還表達了他們對於烏克蘭軍隊、預備役部隊勇敢擊退俄軍的自豪感。

一名婦女透露，在薩爾蒂夫卡（Saltivka，哈爾卡夫東北部的大型住宅區）發生爆炸之前，她的鄰居們正在教導年幼的孩子，爆炸發生時應該做些什麼，「聽起來確實可怕，我嚇到頭髮都豎起來了，因為我要教3歲的小孩發生砲擊時該做些什麼。整個晚上，一個小女孩不停吵醒媽媽，做起來呼喊著，『馬麻，我很害怕，請救救我』。」

要求匿名的34歲男子透露，「如今，針對這座城市的攻擊依舊持續著，我一直都能聽到爆炸聲，儘管我知道哈爾科夫已完全被烏克蘭軍隊掌控。」

▲▼烏克蘭哈爾科夫一棟住宅遭砲擊後毀損。（圖／達志影像）

▲烏克蘭哈爾科夫一棟住宅遭砲擊後毀損。（圖／達志影像）

大學教授沙巴諾夫（Dmitry Shabanov）則認為戰鬥早已迫在眉睫，「坦克車在離我們家只有幾公里的地方作戰，想攻進哈爾科夫的破壞份子就在我們家院子旁邊展開行動。我們住在有地窖的屋子裡，我和妻子、2個各7歲與11歲的兒子、還有我80歲的老母親，我們大部分時間都把孩子們關在地窖內。」

另一部份居民受訪時，則表示擔憂民生物資、食品等缺乏，因為大多數的商店都已無法補充庫存的糖、麵粉、奶製品與肉類等，且哈爾科夫的加油站也出現燃油短缺的現象。

另外，報導還指出，位於烏克蘭北部的城市阿爾特爾卡（Okhtyrka，距哈爾科夫100公里），當地官員透露，至少6名烏克蘭人，其中還包括一名年僅7歲的女童在25日的俄軍襲擊中慘死。

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