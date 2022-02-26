採草莓選最鮮紅！　專家激推「內湖一號」：長得像Hello Kitty

▲農糧署表示，「內湖一號」像Hello Kitty。（圖／翻攝2022內湖草莓季網站）



記者許展溢／台北報導

浪漫的草莓季節，除苗栗大湖草莓外，台北市內湖區也是北部地區重要的草莓產地，主要產季為每年12月至隔年5月（盛產期3、4月），因北部雨水多，種植草莓大多搭配溫網室、高架栽培設施，遊客採果時，不必擔心下雨或田間泥濘，農糧署北區分署表示，民眾採草莓時只要記得挑選最鮮豔的那一顆就對了。

北區分署說明，內湖區草莓種植面積約4.1公頃，多分布在碧山路（白石湖休閒農業區）、大湖街及安泰街一帶，主要供觀光採果，栽培品種有常見的「香水草莓」、「桃園3號」、「桃園4號」以及地方品種「內湖一號」，每品種口感、甜度及香氣各有其特色。

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▲▼台北內湖草莓搭配溫網室，遊客採果不用擔心下雨。（圖／農糧署北區分署提供）



北區分署提到，最值得一提的是「內湖一號」，由於抗病性較其他品種為佳，在內湖地區種植比例最高，其口感稍微偏酸，甜度很不錯，配合上草莓香氣，酸酸的口感，有「蘋果草苺」之稱，還長得像Hello Kitty。此外，北區分署指出，為保障消費者吃的安全，與內湖區農會積極輔導草莓農友加入有機驗證及產銷履歷驗證，目前內湖區草莓通過有機驗證約0.6公頃、產銷履歷驗證約1.2公頃，在農友用心栽培及第三方驗證機構把關下，體驗採果安全安心有保障。



北區分署長王安石說，酸酸甜甜的草莓營養豐富，含有果糖、蔗糖、檸檬酸、維生素C、膳食纖維及鈣、磷、鐵等礦物質，是大人小孩都喜愛的人氣果品，但每顆草莓很怕碰撞，民眾採草莓時可以挑選色澤鮮紅的草莓，捏著蒂頭上方的莖剪取，盡量不要碰到果實，避免太用力捏到果肉，造成擠壓易爛，影響存放草莓品質。