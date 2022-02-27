白蘿蔔切開「冒藍黑色」別吃！　專家：不營養或染黑腐病

▲農糧署提到，苦味來源為生長期遭遇逆境，可食用不會影響身體健康。（圖／新北市農業局提供）



記者許展溢／台北報導

「菜頭」是蘿蔔別名，取諧音「彩頭」有吉祥喜氣含意，農糧署表示，國產白蘿蔔正當季，要傳授挑選3口訣外，若發現切開有黑斑，就要趕快丟掉不能吃，代表營養不良，更可能感染了黑腐病菌絲。

農糧署表示，蘿蔔含有維生素 A 、 B 、 C 、 D 、 E 及蛋白質、醣類、磷、鐵等，而蘿蔔葉所含的維生素 A 、 B1 、 B2 及維生素 C 也一樣豐富，營養高而熱量低，冬天吃不怕囤積多餘熱量。蘿蔔葉片不但維生素含量高於蘿蔔根，甚至礦物質高於蘿蔔根。

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農糧署指出，挑選時可掌握3句口訣「皮白又帶葉，光滑不過裂，沉重夠清脆」，代表其新鮮、水分充足且足夠成熟。至於賞味指南，農糧署提醒，「皮裂」為表皮出現小裂縫，成熟期土壤水分含量變化太大容易產生，裂口乾燥無腐爛時，以削皮器刮除表皮及裂縫即可食用。

農糧署提到，若有「苦味」為食用時帶苦辛感，苦味來源為生長期遭遇逆境，可食用不會影響身體健康。「蓬心」為切面出現空洞，大多為過熟或過晚採收導致的結果，切面無變質變色仍可食用。農糧署最後提醒，「腹黑」為切面出現藍黑色（條）斑，可能為生長期間缺少營養或感染黑腐病菌絲等原因，保險起見應盡速丟棄不可食用。