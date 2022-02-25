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寒流走災損來！澎湖箱網千尾海鱺慘死損失百萬　花生也全軍覆沒

記者/陳洋報導

寒流才剛過去，災損開始浮現，澎湖有一家箱網養殖場，死了1000多尾海鱺魚，損失大約210萬，西嶼鄉也有農民種植的白膜花生全軍覆沒，全縣的整體損失還需要再調查統計。

▲▼ 災害浮現 澎湖箱網養殖業者損失百萬 花生也全軍覆沒。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖箱網養殖業者正在清洗因寒害凍死的海鱱魚。（圖／記者陳洋翻攝）

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連續的低溫，不但讓澎湖的海邊出現不少凍死魚，原預估箱網養殖業在箱網拖到水溫較高的過冬區，可以避免寒害後，今天卻傳出災損，西嶼一家業者計算他的損失，有1000多尾海鱺魚死亡，損失大約210萬，後續還會不會有死魚浮現，還有待觀察。

縣府表示，這家業者共有六區的箱網，出現災損的箱網是比較面臨北面，也就是水溫較低的迎風面，其餘五區就狀況還好，至於接下來幾天會不會再出現死魚，還得在觀察一下，但預估隨水溫提高後，狀況會好轉。

▲▼ 災害浮現 澎湖箱網養殖業者損失百萬 花生也全軍覆沒。（圖／記者陳韋男攝）

▲西嶼一家業者計算他的損失，有1000多尾海鱺魚死亡，損失大約210萬。（圖／記者陳洋翻攝）

除了箱網傳出損失，種植白膜花生的農民也發現自家的花生還沒等到發芽就全數陣亡，雖然面積不大，但農民說，得重新找種子播種，得再花一次肥料錢，希望政府能夠補貼。

▲▼ 災害浮現 澎湖箱網養殖業者損失百萬 花生也全軍覆沒。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖農民說過去從沒遇過天氣連續冷這麼多天的，害他的花生田長不出來。（圖／記者陳洋翻攝）

縣府對此表示，這是牽涉到播種時間的關係，若是前陣子才種，花生發芽前遇到天冷會延後發芽，延後發芽時又遇到連續下雨，種子都泡爛了，若提早種植就會剛好避過，至於損失金額，因為是零星個案，得進一步統計。

▲▼災害浮現 澎湖箱網養殖業者損失百萬 花生也全軍覆沒。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖海域的水溫也到了15度的生死線，連日來在海邊都可以看到凍暈或凍死的魚隻。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼ 災害浮現 澎湖箱網養殖業者損失百萬 花生也全軍覆沒。（圖／記者陳韋男攝）

▲有民眾就撿到7公斤重的鶯哥魚，開心得要回家加菜。（圖／記者陳洋翻攝）

根據氣象站的觀測，這一波寒流帶來的最低溫，是在這個月20號出現的9.7度，是澎湖最近6年來的最低溫，目前氣溫慢慢恢復到常態的冬季氣候，雖然撐過了最低溫，但後續還會不會有其他損失傳出，還有待觀察。

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