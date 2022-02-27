俄軍準備包圍基輔！情報揭「多軸心推進中」　最新戰況曝光

▲俄羅斯裝甲車隊進入克里米亞。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

英國國防部27日釋出情報，揭露烏俄最新戰況，「俄軍持續從多軸心方向推進，但也持續遭遇烏克蘭武裝部隊的頑強抵抗」，只好繞過北部重鎮切爾尼戈夫（Chernihiv），以利集中火力「優先包圍並且孤立基輔」。

英國情報指出，在首都基輔，烏軍連續第二晚與俄羅斯非正規部隊的殘餘勢力交戰，但戰鬥強度已經比前一天晚上更低。在烏國第二大城哈爾科夫（Kharkiv），雙方都使用火箭砲展開猛烈攻擊。

Latest Defence Intelligence update on Ukraine pic.twitter.com/xEssfe1crQ — Ministry of Defence (@DefenceHQ) February 27, 2022

今（27）日稍早，烏俄談判再度破局，但英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）卻對莫斯科的意圖抱持懷疑態度，「如果俄羅斯人真的想要談判，他們必須從烏克蘭撤軍，不能拿槍指著烏克蘭人的頭談判。所以坦白說，我不相信這些所謂的談判努力。」她預告，俄國未來幾天還會遭受更多制裁，這一切可能成為終結普丁政權的開端。

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