快訊／最後2小時！俄羅斯提「談判最後期限」：拒絕烏方要負一切責任

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯克里姆林宮27日表示，願意在白俄羅斯第2大城戈梅利（Gomel）與烏克蘭進行會談，不過被烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）拒絕。對此，俄羅斯代表團梅丁斯基（Vladimir Medinsky）表示，願意等到當地時間下午 3 點，一旦會談被拒絕，「烏方應對流血事件，承擔一切責任」。

▲俄羅斯提供談判最後期限，代表團：「如果會談被拒絕，烏方應該對流血事件承擔一切責任」。（圖／美聯社）

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）27日表示，俄羅斯代表團已準備在白俄羅斯第2大城戈梅利（Gomel）與烏方進行會談，但隨即被烏克蘭總統澤倫斯基拒絕。澤倫斯基表示，不接受俄羅斯把會談地點選在白俄羅斯，因為白俄羅斯是發動俄軍入侵烏克蘭的國家。

根據美國CNN最新報導，俄羅斯代表團團長梅丁斯基表示，俄羅斯已向烏克蘭官員提出最後期限，只會等到當地時間27日下午3 點（台灣時間27日晚間9點），給烏方決定是否在白俄羅斯戈梅利舉行會談。

梅丁斯基說，「一旦我們收到確認，我們會立刻出發與烏方會面，我們支持和平」、「如果會談被拒絕，烏方應該對流血事件承擔一切責任」、「我們會一直待到下午3點，等待烏克蘭方面的回應」。

▲澤倫斯基表示，不接受俄羅斯把會談地點選在白俄羅斯，因為白俄是幫助俄軍入侵烏克蘭的國家。（圖／翻攝自澤倫斯基臉書）

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示，他正在等待烏克蘭來與俄羅斯進行談判，會談將由白俄羅斯主辦「我們正在等待，每個人都在戈梅利等待，如果他們來了，就會進行談判」。