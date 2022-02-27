　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭上百居民肉身封路！「Over My Dead Body」赤手擋坦克影片曝

▲烏克蘭出現大批民眾肉身擋坦克畫面。（圖／翻攝自推特，下同）

▲烏克蘭出現大批民眾肉身擋坦克畫面。（圖／翻攝自推特，下同）

記者閔文昱／綜合報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，從西北、東部方向推進烏克蘭首都基輔。然而，烏克蘭各地接連傳出民眾非但沒有感到害怕，甚至還以「肉身擋坦克」的畫面。推特27日瘋傳一段影片，可見大批烏克蘭居民走向一輛俄羅斯坦克，企圖阻擋俄軍通過，引發各界關注。

烏克蘭切爾尼戈夫（Chernihiv）小鎮高利烏高夫卡（Koryukivka）27日流傳2段影片，只見約上百名手無寸鐵的居民緩慢走向前，而前方正是俄羅斯軍隊的坦克部隊，企圖以肉身阻擋，保家衛國，宛如是在宣示「Over My Dead Body（越過我的屍體）」。而面對大量民眾阻擋，俄軍也只能被迫停下。

▲烏克蘭出現大批民眾肉身擋坦克畫面。（圖／翻攝自推特，下同）

網友看完影片後留言表示，「給烏克蘭人滿滿的尊重」、「這是居民用行動來表達自己的憤怒和沮喪，向他們的勇氣致敬」、「多麼勇敢的人啊，難以想像所有烏克蘭人所承受的痛苦和苦難」。也有網友說，「向這些居民的勇敢致敬，也向俄羅斯軍人致敬，感謝他們珍惜人命，沒有像螞蟻一樣碾過他們」。

►穿上自帶蘋果光的「能亮衣」你知道嗎？

ET快訊
快訊／日本出手！　岸田文雄宣布：凍結普丁資產
金賢重宣布結婚！驚人現況曝光
播報「目睹老家被炸爛」　烏克蘭記者哽咽：媽媽還住那
烏克蘭居民肉身封路！赤手擋坦克影片曝
木曜女神解放三角泳褲！低胸泳裝「鉛筆腿現形」
快訊／俄羅斯「談判期限」倒數2小時：拒絕烏方要負一切責任

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯7軍人逛烏克蘭商店畫面曝光！網看32秒滿滿同情：好心酸

快訊／日本出手！　岸田文雄晚間宣布：凍結普丁資產

烏克蘭上百居民肉身封路！「Over My Dead Body」赤手擋坦克影片曝

快訊／最後2小時！俄羅斯提「談判最後期限」：拒絕烏方要負一切責任

分析俄羅斯侵烏「4大戰線」！　美智庫：恐從南方包夾強取基輔

普丁輸慘了！他曝「俄閃電作戰4目標」全敗　網驚：該上教科書

俄軍準備包圍基輔！情報揭「多軸心推進中」　最新戰況曝光

「烏克蘭戰事恐拖數年」　英外交大臣：要做好長期準備

川普改口批普丁侵烏「令人震驚」　警告：烏俄戰火恐引燃世界大戰

控俄軍攻擊救護車！烏克蘭總統：經歷「殘暴一夜」　民宅遭砲彈轟炸

KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

大白鵝集體散步超守秩序！　嘎嘎狂叫：像幼稚園帶隊XD

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

沒帶眼鏡！用有度數蛙鏡救急　高中妹神情超專注...同學憋笑

KKBOX風雲榜／動力火車壓軸連唱3金曲　暈船神曲《走建國路回家但後座少ㄌ泥》

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死

2兄弟打電動誤將「手把甩飛」　見砸壞電視秒崩潰：對不起～

愛女不孕...51歲嬤「借肚」懷親孫 任代理孕母幫圓夢：替妳建立個家

俄羅斯7軍人逛烏克蘭商店畫面曝光！網看32秒滿滿同情：好心酸

快訊／日本出手！　岸田文雄晚間宣布：凍結普丁資產

烏克蘭上百居民肉身封路！「Over My Dead Body」赤手擋坦克影片曝

快訊／最後2小時！俄羅斯提「談判最後期限」：拒絕烏方要負一切責任

分析俄羅斯侵烏「4大戰線」！　美智庫：恐從南方包夾強取基輔

普丁輸慘了！他曝「俄閃電作戰4目標」全敗　網驚：該上教科書

俄軍準備包圍基輔！情報揭「多軸心推進中」　最新戰況曝光

「烏克蘭戰事恐拖數年」　英外交大臣：要做好長期準備

川普改口批普丁侵烏「令人震驚」　警告：烏俄戰火恐引燃世界大戰

控俄軍攻擊救護車！烏克蘭總統：經歷「殘暴一夜」　民宅遭砲彈轟炸

俄羅斯7軍人逛烏克蘭商店畫面曝光！網看32秒滿滿同情：好心酸

羅傑斯未獲兄弟續約　轉戰墨西哥聯盟尋求機會

快訊／日本出手！　岸田文雄晚間宣布：凍結普丁資產

想黑都難！這3種食物每天補充　輕輕鬆鬆養成冷白皮

救浪浪錢也騙！詐騙集團誆「買地蓋狗園」　婦險匯出百萬血汗錢

幼兒園衍生3個家庭確診　桃園高標準擴大採檢

林姿妙涉弊80萬元交保　宜檢3／1提抗告

安妮無辜被波及…炎亞綸力挺「沒必要隨意遷怒」！　淡定反嗆酸民

身體「6徵兆」看健康狀況！男生黑眼圈恐有陽痿　容易臉紅小心中風

嚴格要求邊邊角角　藍愷青改善被上壘率

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

國際熱門新聞

俄軍少校被俘！　狼狽影片曝

俄準備談判　慘被烏克蘭秒拒

俄兵被俘求救家鄉　父母嚇壞：你在烏克蘭做什麼

俄1天狂燒5千億攻烏卻「沒勝算」　關鍵原因曝

德國怒了！贈送烏500枚刺針飛彈

俄軍閃電戰失敗　傳普丁震怒

戰事升級！　芬蘭外長警告：俄準備好動用核武

烏克蘭有援軍了　白俄民主派：加入保衛烏克蘭行列

俄轟美制裁危及國際太空站　馬斯克神回嗆爆

俄軍坦克沒油停路邊　烏克蘭人酸：幫你拖回俄羅斯？

快訊／基輔2次大爆炸　火光炸亮夜空

烏軍稱擄獲「俄軍高官」：他們根本來不及反應

馬斯克出手挺烏克蘭！霸氣回應：即刻啟用星鏈服務

嗆俄軍去你X的　蛇島士兵可能還活著

更多熱門

相關新聞

最後2小時　俄羅斯談判最後期限

最後2小時　俄羅斯談判最後期限

俄羅斯克里姆林宮27日表示，願意在白俄羅斯第2大城戈梅利（Gomel）與烏克蘭進行會談，不過被烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）拒絕。對此，俄羅斯代表團梅丁斯基（Vladimir Medinsky）表示，願意等到當地時間下午 3 點，一旦會談被拒絕，「烏方應對流血事件，承擔一切責任」。

力挺烏克蘭月津港燈節輝映藍黃國旗色

力挺烏克蘭月津港燈節輝映藍黃國旗色

俄軍準備包圍基輔「多軸心推進中」

俄軍準備包圍基輔「多軸心推進中」

台積電制裁俄羅斯　綠委：凸顯台灣重要性

台積電制裁俄羅斯　綠委：凸顯台灣重要性

英外交大臣警告　烏克蘭戰事恐拖數年

英外交大臣警告　烏克蘭戰事恐拖數年

關鍵字：

烏克蘭Over My Dead Body肉身擋坦克影音

讀者迴響

熱門新聞

俄軍少校被俘！　狼狽影片曝

鄭明典貼1圖　網喊：天助烏克蘭

百萬YTR白目闖烏俄前線開直播！下秒炸彈射來GG了

陶晶瑩又沒約小S被罵對話曝！

大S「離婚內情」首曝光！小S脫口認：她不快樂

氣質女神「皮衣激戰」不雅片瘋傳！　洩畫面出處回應

變天速度快！明最凍13度2區迎雨

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！

俄準備談判　慘被烏克蘭秒拒

俄兵被俘求救家鄉　父母嚇壞：你在烏克蘭做什麼

滯烏男星出門「遭烏克蘭人開槍追殺」！驚恐影片曝

俄1天狂燒5千億攻烏卻「沒勝算」　關鍵原因曝

德國怒了！贈送烏500枚刺針飛彈

吳奇隆遭傳將離婚　前妻馬雅舒一席話再成焦點「婚變主因被翻出」

吳宗憲拋震撼彈爆「與梁靜茹未婚生子」

更多

最夯影音

更多
KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩

KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩
怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

大白鵝集體散步超守秩序！　嘎嘎狂叫：像幼稚園帶隊XD

大白鵝集體散步超守秩序！　嘎嘎狂叫：像幼稚園帶隊XD

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

沒帶眼鏡！用有度數蛙鏡救急　高中妹神情超專注...同學憋笑

沒帶眼鏡！用有度數蛙鏡救急　高中妹神情超專注...同學憋笑

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面