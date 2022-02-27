烏克蘭成立「國際軍團」！澤倫斯基：讓外籍人士也能加入抗俄

▲澤倫斯基宣布，烏克蘭將成立軍團，讓外籍人士加入，共同抵禦俄軍入侵。（圖／烏克蘭總統辦公室）

記者羅翊宬／綜合外電報導

稍早最新消息，俄羅斯軍隊順利進入烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）宣布，將成立一支由外籍人士組成的新部隊，讓期盼擊退俄軍的外國人能夠來到烏克蘭，加入共同抵禦俄軍、共同作戰的行列。而稍早烏克蘭軍方表示，已擊落白俄羅斯射向基輔的巡弋飛彈。

根據《路透社》、《烏克蘭國家通訊社》（UKRINFORM）報導，烏克蘭總統辦公室指出，烏克蘭將為來自境外的外籍志願人士建立一個「烏克蘭領土防衛國際戰隊」，所有希望加入抵抗俄軍行列的外籍人士來到烏克蘭後，可以參與至該支部隊中。

澤倫斯基於當地時間27日表示，「2022年2月24日早些時候，俄羅斯對烏克蘭發動新一波軍事行動，俄軍採取非常卑鄙的策略。被導彈、大砲摧毀的住宅，是全世界要求停止占領入侵的最終理由。烏克蘭有勇氣保衛家園、保衛歐洲、保衛文明價值觀。」

澤倫斯基向所有與烏克蘭為友的外籍公民發表談話，「所有想加入歐洲和防禦世界安全的人，可以選擇來到烏克蘭，與烏克蘭人並肩對抗21世紀的侵略者。」

據悉，烏克蘭政府曾於2016年6月10日簽署第248號總統令《外國人與無國籍人士在武裝部隊服役條例》，外籍人士在以自願為基礎所簽訂的合約下，有權加入烏克蘭武裝部隊，且外籍人士還可以加入烏克蘭武裝部隊的領土防衛部隊。

而《基輔獨立報》、《真理報》於27日指出，烏克蘭武裝部隊總司令札魯茲尼（Valerii Zaluzhnyi）在臉書上表示，烏克蘭的防空系統於幾分鐘前成功擊落一架圖-22轟炸機從白俄羅斯（白羅斯）領土射向烏克蘭基輔的巡弋飛彈。

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