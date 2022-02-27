蘇貞昌要跟進民主國家制裁俄羅斯　李貴敏批瞎起鬨誤導老百姓

▲國民黨立法院黨團日前要求行政院長蘇貞昌就「因應俄烏衝突」進行專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／新北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，行政院長蘇貞昌27日表示，台灣作為世界民主自由的一員，會跟民主自由國家同步予以制裁。對此，國民黨立委李貴敏質疑，問題不在台灣能制裁俄羅斯什麼，而是貿然跳出來制裁俄羅斯後果是什麼，政府單位不熟悉問題，就不要出來亂評論，以免誤導老百姓。

蘇貞昌27日上午在文化部長李永得、法務部長蔡清祥、促轉會代理主委葉虹靈等人的陪同下，與總統蔡英文共同訪視不義遺址「安康接待室」。蘇貞昌會前受訪時表示，俄羅斯破壞和平、入侵烏克蘭，全世界民主自由國家共同唾棄，「台灣作為世界民主自由的一員，我們會跟國際社會」。

李貴敏27日下午以「喊了半天的超前部署作好了嗎」為題在臉書發文表示，俄烏開戰，蘇貞昌宣布會與民主國家同步對俄羅斯予以制裁，但不免讓人懷疑，這是不是民進黨政府再一次地用空洞的政治喊話唬弄人民。

李貴敏指出，問題根本不在台灣能制裁俄羅斯什麼，而是貿然跳出來制裁俄羅斯後果是什麼，半導體產業作為台灣核心產業，製程中有部分稀有氣體原料即來自烏俄兩國，姑且不論因戰事價格將飛漲，到時如果遭俄羅斯反制裁，「產業發生斷鏈危機如何解決？現在備料能撐多久？官員搞得清楚狀況嗎？」

李貴敏說明，業界之所以現在還說不會斷鏈，是因為原料還有庫存，但是官員跟別人一起瞎起鬨，「一制裁下去，不是把自己最重要的核心產業放在斷鏈危機之中嗎？」美國是大國當然可以宣布制裁，但台灣的天然資源有限，天然氣也嚴重依賴國外，「有本錢玩這種遊戲？」

李貴敏批評，政府單位不熟悉問題，就不要出來亂評論，以免誤導老百姓，政府政策一定要以國家利益作優先考量。

李貴敏再指，美國本身就有出口管制的規定，一旦牽涉到制裁名單，企業就要遵守，否則連帶會受處分。所以台灣廠商非常辛苦，即便不在美國主權範圍之內，也要考量到美國是第一大市場，作為供應商必須符合資格，遵守美方規定，配合制裁，企業本來就沒有選擇的餘地。

不過，李貴敏說，這只是被動地配合，而非政府跳出來主動制裁，兩者差異相當大，政治人物一定要考慮到政策對台灣的影響，沒有國家會犧牲自己的利益去成就別人的國家利益。今天不管再怎麼親美，也不能拿臺灣人民的利益、中華民國利益去交換，這是不對的。

「兵者，國之大事」，李貴敏表示，面對國際政治、經濟、軍事變局，政府都必須務實以對，其實自己早在戰事爆發前，就提醒半導體業對烏克蘭衝突相當緊張，因為製程裡面用到了特定的稀量氣體，「當時還有網民說我們危言聳聽」。

李貴敏說，這些原材料的來源主要就是烏克蘭和俄羅斯，甚至還有中國大陸，現在連國際智庫都強調，半導體也要特別注意問題的發展，以免發生斷鏈的情形。

李貴敏指出，直至目前，企業還是希望戰事在動用原材料庫存量之內趕快落幕，降低對產業的衝擊，不要發生太大的影響。「這些企業的需求，甚至關乎國家的利益，行政院長或經濟部長知道嗎？」

李貴敏強調，沒有任何一個國家，需要犧牲自己的權利去成就別人，或者與其他國家彼此之間仇恨加深。面對國際衝突，別當棋子、別當代理人，更不要有些會引發爭端的行動，因為只有和平才對台灣最有利。

李貴敏也說，如果從國家利益來講，各國不可能以犧牲子弟的代價來支援其他國家，能夠靠的只有自己，「不要再用假訊息混淆民眾視聽了」。