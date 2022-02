導彈射中基輔大樓！恐怖「炸出巨洞」近照曝光　滿地殘骸留血跡

記者張寧倢/綜合報導

烏克蘭火砲聲連連,當地時間26日上午首都基輔住商混合區一棟大樓遭俄羅斯導彈射中,高樓層住宅直接被炸出一個大洞。烏克蘭內政部發布最新照片顯示,街道上滿是建築物的粉碎殘骸,緊急救難人員徒手抬著一名女性傷者離開。外長庫列巴(Dmytro Kuleba)稍早表示,沒有人死於這場襲擊。

▲烏克蘭基輔26日上午一棟住宅大樓遭俄軍導彈擊中,建物外牆炸出一個大洞。(圖/路透)

綜合美國CNN、英國《天空新聞》報導,烏克蘭內政部發布了基輔公寓遭導彈襲擊的現場照片,其中顯示緊急救難人員合力將一名女傷者抬離現場,街道四處散落著被炸毀的建築物殘骸與碎石。路透社照片則顯示,消防人員在公寓被炸出的巨大坑洞中執行工作,鄰近的低矮屋頂也遭到類似破壞,現場還發現了沾有血跡的襯衫。

▲烏克蘭政府發布襲擊現場的救援照片。(圖/取自烏克蘭內政部)。

烏克蘭外交部長庫列巴稍早表示,目前已確認導彈襲擊現場無人死亡。基輔市長表示,截至當地時間上午6時,包含2名兒童在內,已有35人在夜間戰鬥中受傷。此外,網路上曝光的幾段監視器畫面可見,導彈發射後速度極快,擊中大樓後,瞬間炸出粉塵與濃煙,公寓房間的窗戶遭震破,監視器鏡頭狂晃。

The moment of a missile hit a residential building in Kiev this morning.#Kiev pic.twitter.com/45bGTIBQH5 — The RAGE X (@theragex) February 26, 2022

WATCH: Video shows the moment a high-rise building in Kyiv is hit by a missile pic.twitter.com/adrd6LSfIL — BNO News (@BNONews) February 26, 2022

俄羅斯國防部26日證實,軍方在夜間從空中和海上發射了巡航導彈,目標是針對烏克蘭軍事基礎設施發動「遠程高精準武器攻擊」,但必須再次強調,俄軍並未襲擊平民,砲火目標也不包含破壞住宅與社會基礎建設。

WATCH: Another video shows the moment a high-rise building in Kyiv is hit by a missile pic.twitter.com/jlfsyuKYdz — BNO News (@BNONews) February 26, 2022

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼?》