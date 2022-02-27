國防部因應烏俄釋出戰備片　弓三、雄三、地獄火實彈射擊全曝

▲ 軍聞社釋出最新戰備影片。（影／軍聞社）

記者陶本和／台北報導

俄羅斯武力入侵烏克蘭引起全球關注，而中國方面也藉此強化對台認知作戰，操作「今日烏克蘭，明日台灣」，散播兩岸開戰，美方不會派兵等言論，挑撥台美關係。對此，我國層峰日前指示軍方，火速剪輯我軍實彈操演等備戰畫面並適時釋出，而國防部27日公布第二支題為「萬全準備、確保國家安全」的影片，內容曝光眾多我國各式武器，實彈射擊的震撼畫面。

因應俄羅斯武力入侵烏克蘭，掀起全球話題，而我國安高層早已示警，中國方面藉此強化對台的認知作戰，操作「今日烏克蘭，明日台灣」，散播兩岸開戰，美方不會派兵或介入等言論，有意挑撥台美關係。對此，我國層峰要求軍聞社火速剪輯我軍實彈操演等備戰畫面，並請國防部適時釋出；而軍方表示，自己國家自己保衛，發布操演影片，就是要穩定民心，讓大家知道國軍有能力、信心保衛台灣。

軍方27日公布第二支題為「萬全準備、確保國家安全」的影片，強調三軍持續保持高度警覺與警戒，嚴密情監偵作為，對於台海周邊軍事動態均有掌握，國軍有能力、有決心善盡保國衛民的使命職責。根據這支影片內容，有憲兵239營雲豹甲車在首都戍守任務，空軍各式主力戰機升空射擊畫面。

此外，影片中更高清呈現我國天弓飛彈、愛國者飛彈、陸軍雷霆2000火箭、地獄火飛彈，以及雄三飛彈等實彈射擊的震撼畫面。

對此，國防實力是和平最大的保障，「唯有做好戰備，才能止戰；為了止戰，我們必須做好萬全準備。」國防部指出，近期在各地、無分晝夜，都可以看見國軍戰備偵巡畫面，不僅是官兵展現保家衛國責任與決心的例行訓練，也是國軍平戰合一、時時都訓練，積極為提升國防戰力所做的努力。

國防部強調，國家安全無可取代，國軍全天候堅守崗位，從未懈怠。為了因應安全威脅，為了達成防衛固守，國軍帶著敵情練兵，嚴密情監偵作為，發揮聯合作戰效能，做萬全的準備，建立敵人不敢進犯的可峙戰力。

▲漢光36號演習實彈預演，聯合反登陸作戰操演，AH-64阿帕契直升機，地獄火飛彈。（資料照／翻攝青年日報粉專）



▲天弓三型飛彈。（圖／翻攝中科院）