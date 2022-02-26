蔡英文：烏克蘭局勢是首要工作　初選競爭「務必團結一致」

▲總統蔡英文。（資料照／翻攝自民進黨直播）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰2022地方選舉，身兼民進黨主席的總統蔡英文26日下午召開選舉對策委員會，強調近期執政團隊的首要工作，仍是持續掌握烏克蘭局勢動態，因應各項變局，執政團隊會維持國家安全、經濟穩定及社會民心安定；同時她也向黨內喊話，強調民進黨是民主政黨，初選雖有競爭，但期盼參與初選的同志，都必須體認民進黨是受人民託付執政，全黨是一體的，尤其在面對國際變局的此時此刻，所有同志務必團結一致、守護台灣，不負人民期待。

蔡英文表示，期勉黨公職同志協助執政團隊，加強防範境外勢力及在地協力者藉烏克蘭局勢操作認知作戰，共同鞏固全民心防。

秘書長林錫耀補充，面對烏克蘭局勢變遷，民進黨中央黨部會全力協助執政團隊，就防範認知作戰等各項層面工作，強化與地方黨部及黨公職同志之協調，積極採取回應及因應作為。而年底九合一選舉的提名作業部分，則持續審視整體局勢，按部就班進行。

此外，選對會今天做出4項決議：第一，針對屏東縣長提名初選成立「督導協調小組」（柯建銘召集、吳秉叡、蔡易餘），依照2月23日中常會通過之初選選務工作日程，督導協調初選工作順利進行。選對會亦呼籲所有參與初選之同志，遵守黨內的初選規定，進行君子之爭，壯大民進黨的支持基礎。

第二，選對會原則同意台南市、高雄市、嘉義縣3個縣市「徵詢協調小組」的結論，責請林錫耀偕中央黨部完成徵召報告書，經主席核定後，將完整報告提交中執會，進行徵召提名程序。

第三，選對會並針對宜蘭縣（洪耀福召集、陳茂松、劉維鈞）、南投縣（林錫耀召集、黃承國、何志偉）、雲林縣（高志鵬召集、蔡易餘、王定宇）3個縣長提名部分，分別成立「徵詢協調小組」；在完成報告後，由選對會提報中執會進行徵召提名程序。

第四，「協調工作小組」已就直轄市暨各縣市議員提名名額合理性完成審視，併同相關意見，提交中執會議決。