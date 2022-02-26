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正副總統同時出席海董告別式　白喬茵批：維安考量變不考量

▲▼三立海董告別式，蔡英文。（圖／三立提供）

▲總統蔡英文出席三立電視董事長林崑海告別式。（圖／三立提供）

記者許宥孺／高雄報導

三立電視台董事長「海董」林崑海，本月14日病逝高雄榮總享壽70歲。今天在高雄市立第一殯儀館舉辦告別式，總統蔡英文、副總統賴清德都出席。對此國民黨左楠區市議員參選人白喬茵批評，過去正副總統不共同出席同一場合，當時解釋是「維安考量」，怎麼現在又變成「不用考量了」？

▲國民黨發言人白喬茵 。（圖／翻攝自白喬茵臉書）

▲國民黨發言人白喬茵 。（圖／翻攝自白喬茵臉書）

國民黨發言人、左楠區市議員參選人白喬茵於臉書發文表示，去年外交使節團為了恭賀蔡英文、賴清德當選總統、副總統，特別邀宴兩人以表恭賀，卻只有蔡總統赴會，引發外界兩人一選上就不合的遐想。當時外交部解釋，正副總統不出席同一場合是「維安考量」。

白喬茵指出，但今天兩人同時出席三立海董告別式，怎麼說好的「維安考量」又統統變成「不用考量」了呢？

▲副總統賴清德出席三立電視董事長林崑海告別式 。（圖／記者吳世龍攝）

▲副總統賴清德出席三立電視董事長林崑海告別式 。（圖／記者吳世龍攝）

▲行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、衛福部長陳時中、文化部長李永得、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁出席三立電視董事長林崑海告別式。（圖／記者吳世龍攝）

▲行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、衛福部長陳時中、文化部長李永得、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁出席三立電視董事長林崑海告別式。（圖／記者吳世龍攝）

白喬茵也提出質疑，「特種勤務任務編組由國安局長擔任指揮官，請問這樣門戶洞開的安排，國安局長沒有失職嗎？不該下台嗎？不只沒有危機意識，也讓人見證民進黨堅若磐石的兩套標準」。

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