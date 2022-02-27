蘇貞昌訪視不義遺址安康招待室　「絕不容許不義重演」

▲行政院長蘇貞昌審定安康招待室為不義遺址，圖為景美人權文化園區。（資料照／記者李毓康攝）



記者林銘翰／新北報導

行政院長蘇貞昌27日表示，過去國民黨威權統治，有許多不公不義，很多人在安康招待室受盡不法折磨，政府已經審定為不義遺址，未來會交由文化部與景美人權園區共同管理，讓當年的不公不義的現場，能夠留為歷史的教訓，「我們絕不容許不義重演」。

蘇貞昌27日上午在行政院秘書長李孟諺、行政院發言人羅秉成及文化部長李永得等人的陪同下，與總統蔡英文共同訪視不義遺址「安康接待室」。

蘇貞昌會前受訪時表示，過去國民黨威權統治，有許多不公不義，在台灣民主自由開放後，「我們一處一處地找出來」，有多少人在安康接待室受盡不法折磨，政府已經審定為不義遺址，未來也會交由文化部與景美人權園區共同管理。

蘇貞昌也說，他已經特別指定羅秉成組成跨部會小組，就遺址保存、相關資料彙整以及人員探訪等，政府希望方方面面都能做到，讓當年的不公不義的現場，能夠留為歷史的教訓。

蘇貞昌指出，台灣好不容易得到英國週報《經濟學人》智庫的肯定，在全世界受評的167個國家當中，民主指數排名全世界第8，更是亞洲第一，所以台灣絕不容許不義重演。

蘇貞昌呼籲，國人要更堅定民主，因為民主得來不易，「向前輩致敬，正是我們大家一起走過來應該有的事」，保留不義遺址也是應該努力的工作，蔡英文一再希望團結國人，也希望能夠跨越不義，同時保存歷史真相，這些都是政府全面在做的事。