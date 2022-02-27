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烏克蘭正妹佳娜、貝娜分享蔡英文「與烏克蘭同在」　合掌貼圖感謝

▲▼烏克蘭正妹佳娜與貝娜，在IG限動上分享蔡英文的「與烏克蘭同在」。（圖／翻攝自Instagram／tatiana_lin／natasha_b_）

▲烏克蘭正妹佳娜與貝娜，在IG限動上分享蔡英文的「與烏克蘭同在」。（圖／翻攝自Instagram／tatiana_linnatasha_b_） 

記者林彥臣／綜合報導

俄軍全面入侵烏克蘭，震驚全世界，由於戰況慘烈，加上國際處境與烏克蘭有相似之處，所以台灣全民都相當關注烏克蘭局勢的事態發展。在台灣念書、發展事業，並且小有名氣的佳娜與貝娜，也都在IG限動上分享總統蔡英文的「與烏克蘭同在」表達感謝。

▲▼總統蔡英文在IG表示「與烏克蘭同在」，佳娜留言表示「謝謝總統」。（圖／翻攝自／Instagram tsai_ingwen）

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▲總統蔡英文在IG表示「與烏克蘭同在」，佳娜留言表示「謝謝總統」。（圖／翻攝自／Instagram tsai_ingwen）

總統蔡英文在IG上，PO出高雄燈會主會場與台北101，都以藍黃色燈光投影，象徵烏克蘭國旗，並且 Hashtag 「StandWithUkraine」（與烏克蘭同在）、「StopRussianAggression 」（阻止俄羅斯的侵略）。佳娜還在蔡英文IG留言表示，「謝謝總統」。

▲▼烏克蘭正妹佳娜與貝娜，在IG限動上分享蔡英文的「與烏克蘭同在」。（圖／翻攝自Instagram／tatiana_lin／natasha_b_）

▲佳娜與貝娜經常在限動上，利用自己的影響力發聲。（圖／翻攝自Instagram／tatiana_linnatasha_b_

佳娜與貝娜近期也積極利用自己的影響力，在IG上有多則限動向包括台灣在內的國際友人發聲，其中一則就是總統蔡英文的PO文，並且用雙手合掌的貼圖，向台灣人表達感謝。

▲▼貝娜積極參於在台北莫北協的反戰活動。（圖／翻攝自instagram／natasha_b_）

▲貝娜積極參於在台北莫北協的反戰活動。（圖／翻攝自instagram／natasha_b_

台灣在25日俄羅斯對烏克蘭發動侵略的第2天，就加入國際行列，對俄羅斯發起經濟制裁，聲援烏克蘭。

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