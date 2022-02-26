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陳時中南下拜廟、嗑海鮮！　行動挺高雄：旗津很安全

▲衛福部長陳時中南下高雄，為旗津商家打氣。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛福部長陳時中南下高雄，為旗津商家打氣。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市在過年前爆發港埠群聚，因相關足跡都在旗津區，導致觀光客不敢踏入，造成商街生意慘淡。衛福部長陳時中26日率隊南下高雄，為旗津商家加油打氣，「見證旗津疫情已經散去」，邀請民眾多多來旗津玩。

衛福部長陳時中26日上午在市長陳其邁陪同下，率同醫福會執行長王必勝、疾管署副署長莊人祥、疾管署副署長羅一鈞南下視察旗津，行程中首先到旗津天后宮祈福，祈求疫情退散，接著到旗后商圈替商家加油打氣，中午也在旗津享用海產，下午還會到旗津沙灘BAR。

▲▼衛福部長陳時中南下高雄旗津挺商家。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛福部長陳時中南下高雄旗津挺商家。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳時中受訪時表示：「今天承高雄市長陳其邁之邀，特別來見證旗津的疫情已經散去，坦白講，旗津的疫情持續了一個月多，能夠在一個月多裡能夠把它控制住，我相信大家都很辛苦，市政府也很辛苦，但是能夠成功，還是靠市政府、港務單位、里長伯、居民大家一起努力。」

陳時中說：「今天來到旗津，是要見證旗津的疫情已經控制，旗津的疫情已經在消退，這裡是一個安全的地方，大家多多來旗津遊玩，剛剛從港口逛過來，景色也很美，裡面要吃的東西也很多，很多都可以勾起以前的回憶，大家多多來！」

▲▼衛福部長陳時中南下高雄旗津挺商家。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳其邁表示，旗津居民充分配合防疫，市府將提出振興方案和補助。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁表示，市府就旗津振興方案已有整套做法，包括如何能活絡當地觀光，另外商家受損也有一些補貼方案。對於旗津市民，在這次防疫期間充分的配合相關防疫規定，市府對於旗津整體的振興方案，或是在這段時間受損的補助，市府也有一些做法，預計最快3月初，相關方案會公布，也配合春假旅遊。

陳其邁強調，以現在旗津的疫情狀況，社區傳播風險非常低，相對來講社區非常安全，也歡迎大家來旗津旅遊，相關防疫措施當然也要拜託大家能夠務必配合，在公共空間，尤其密閉場所，還是要戴口罩保持社交距離。

對於外界關注陳時中年底是否投入縣市長參選，陳時中表示：「疫情雖然在我們的控制之間，我們說是穩定可控，但大家也知道，這都變來變去，病毒就是這樣很會變，所以現在還在防疫期間，其他不做多想。」

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