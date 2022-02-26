金門台開風獅爺中心傳歇業？　縣府：最高罰1000萬+收回全部資產

記者林名揚／金門報導

台開公司所屬的花蓮新天堂樂園傳出將於3月1日停業，引起金門地區民眾關心金門風獅爺購物中心是否遭到波及？金門縣府表示，金門風獅爺購物中心關係到BOT案投資契約執行，涉及重大違約情事，如園區發生違反投資契約規定逕自歇業，將面臨最高1000萬元的違約罰款，最重罰則將終止契約。

▲金門風獅爺購物中心。（圖／記者林名揚翻攝）

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金門縣府建設處指出，金門工商休閒園區BOT案，是由台開集團的台灣創新發展股份有限公司依招商文件須知規定，設立台灣工商發展股份有限公司興建營運，獨立計算財物及營運情形。

▲金門風獅爺購物中心。（圖／記者林名揚翻攝）

縣府表示，但台灣工商公司如果沒有充分理由逕行停業，涉及投資契約重大違約事由，縣府將依約執行重大違約處理程序，要求台灣工商公司限期改善並按日計罰違約金，違約金上限最高為1000萬元，且按投資契約如台灣工商公司未能依限期改善完成，後續縣府依雙方所訂契約，不排除考慮收回園區內所有資產暨終止雙方合作投資契約。

縣府表示，縣府98年依據促進民間參與公共建設法第42條公告徵求民間參與金門工商休閒園區興建、營運，由台開公司成立特許公司獨立營運本案，具有破產分離效果。

有關歇業之訊息，縣府已經與台灣工商公司聯繫，該公司回應說明金門風獅爺購物中心仍會營運，與花蓮新天堂將分開處理，雖然台灣工商公司如此說明，但縣府亦將密切注意本案營運狀況，隨時注意台灣工商公司對本案契約之履行，目前雙方以確保本BOT案維持營運狀態為首要目標，提供契約要求之公共建設服務。