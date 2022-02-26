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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇起：國際政治只有叢林法則　美國對台灣「心有餘而力不足」

▲▼前國安會秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起。（圖／記者鄭思楠攝）

▲台北論壇基金會董事長蘇起。（資料照／記者鄭思楠攝）

記者楊蕓／台北報導

俄烏情勢持續緊張，台北論壇董事長蘇起25日表示，很多人以為台灣有自由、民主、人權就能橫行天下，但國際政治只有叢林法則，烏克蘭事件對台灣的啟示，就是美國對烏克蘭與對台灣一樣，都是「心有餘而力不足」。

台北論壇基金會 25 日舉辦「俄烏危機面面觀」 座談會，針對俄烏情勢，蘇起指出，國際政治只有叢林法則、弱肉強食，可是很多國人以為台灣有自由、民主、人權就可以橫行天下，「這是錯誤的觀點。」他指出，近來許多輿論將烏克蘭與台灣作比較，這爭論毫無意義，但台灣與烏克蘭有一個最小的公分母，就是美國。

蘇起表示，美國對烏克蘭與對台灣一樣，都是心有餘而力不足，鞭長莫及。真正關鍵時，美軍來不了，等到美軍來援時，「Game is over.」烏克蘭的事件讓我們看得非常清楚。

蘇起表示，普丁針對烏克蘭的聲明有提出「非軍事化」、「非納粹化」兩個新 名詞，這是將來觀察的關鍵。他認為，非軍事化是軍事目標，目的是讓美國及北約將來沒辦法威脅俄國。而非納粹化是政治目標，是要讓烏克蘭政府將來不能反俄，將烏克蘭變成俄羅斯的保護國，絕不能讓其加入北約。這樣俄羅斯與西方才有一個緩衝地帶，確保俄羅斯的安全。

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