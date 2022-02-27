播報到一半「目睹老家被炸爛」　烏克蘭記者哽咽：媽媽還住那

The moment my @bbcukrainian colleague @Yollika sees pictures of her family home, partially destroyed overnight in #Kyiv.



We did not know until that moment it was her actual building that had been hit.



Thankfully Olga’s family is safe. pic.twitter.com/rglna1tvEA — Karin Giannone (@KarinBBC) February 25, 2022

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭裔BBC記者馬爾切芙絲卡（Olga Malchevska）正在直播報導烏俄局勢，她談到基輔（Kyiv）遭遇夜間轟炸時，竟目睹老家被摧毀的畫面，在鏡頭前忍不住哽咽，「大家看見的影片，實際上就是我家」，而母親原本還住在那棟公寓的6樓。

馬爾切芙絲卡表示，基輔幾小時前遭到轟炸後，她一直聯繫不上母親，幸好剛剛已經收到報平安的訊息，得知公寓住戶提早疏散到學校避難，「她現在已經躲起來了，躲在地下室裡」，其他家人也平安無事。

馬爾切芙絲卡非常震驚且不安，「我們昨天約好早上要進攝影棚時，我真的無法想像，我會在倫敦時間3點，發現被炸毀的建築就是我家。」

此時，BBC主播吉安諾妮（Karin Giannone）立刻插嘴表示，她不希望同事被迫談論如此「突然且創傷性」的事件。馬爾切芙絲卡坦言，「我沒辦法把現在看到的畫面，跟我曾住過的地方聯想在一起。」

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