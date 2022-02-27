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快訊／4名旅烏國人安抵斯洛伐克　還有14人滯留烏克蘭

▲▼我國18位僑民已經順利撤離烏克蘭，平安抵達波蘭。（圖／外交部提供）

▲我國18位僑民已經順利撤離烏克蘭，平安抵達波蘭。（圖／外交部提供）

記者杜冠霖／綜合報導

俄羅斯政府24日對烏克蘭境內展開軍事行動，外交部宣布啟動緊急撤僑計畫，25日晚間由巴士協助18名國人及配偶離開基輔，抵達波蘭。外交部表示，另有4名旅居烏克蘭的國人在外貿協會駐基輔台灣貿易中心主任、駐斯洛伐克代表處人員及斯洛伐克政府的共同協助下，於27日上午順利抵達斯洛伐克避難。

外交部指出，依據駐俄國代表處回報國人在烏克蘭最新的動態，減計已抵達波蘭及前往斯洛伐克避難的國人，目前仍有14名國人滯留烏克蘭境內：包含基輔7人（新增的國人是日前緊急聯繫駐處尋求協助者）；2人在烏克蘭南部，仍無離境規畫；在烏克蘭東部則有3位，經評估當地情勢後決定先暫留原處，以維護安全；另有一對母子，隨陸籍夫婿暫時避居烏克蘭西部地區的利維夫市（Lviv）。

外交部旅居烏克蘭18名國人搭乘撤僑專車於台北時間2月26日晚間8點多順利入境波蘭後，前往波蘭東部城市盧布林市（Lublin）稍事休息，由駐波蘭代表處大使陳龍錦與同仁前往接待照料。

外交部表示，陳龍錦在當地餐廳以台式餐點款宴僑胞，並代表政府表達關懷與慰問，在國人用完餐點休息、梳洗後，協助國人繼續搭乘專車前往首都華沙，之後由國人自行安排返國或前往其他安全地區。

外交部表示，另外有4名旅居烏克蘭的國人在外貿協會駐基輔台灣貿易中心主任、駐斯洛伐克代表處人員及斯洛伐克政府的共同協助下，於27日上午順利抵達斯洛伐克避難。

外交部自2月12日迄今已11度發布聲明呼籲國人避免前往烏克蘭，並強烈建議在烏國境內的國人儘速離境。外交部表示，我國駐俄國代表處、基輔台灣貿易中心及鄰近烏克蘭的駐外館處均緊密合作，持續聯繫旅居烏克蘭的國人，提供最新訊息及安全建議，確保國人安全。

對於在烏克蘭的國人，外交部表示，駐俄國代表處及台貿中心人員均與他們保持聯繫，隨時提供必要的資訊及離境協助。

外交部呼籲，國人避免前往烏克蘭，所有仍在烏克蘭境內的國人應在注意自身安全前提下儘速離境、或至少先前往烏克蘭西部地區避險，以免遭受戰火波及；倘還有未與我駐處聯繫的在烏國人，請立即主動撥打緊急電話+7-969-008-6111與駐俄羅斯代表處聯繫；另擬前往或已在利維夫市的國人則請撥打+380-44-537-0982與基輔台灣貿易中心聯絡。

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