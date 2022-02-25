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俄裝甲車輾壓「行進中轎車」！　基輔路人驚嚇扒開鐵餅搶救

記者柯沛辰／綜合報導

俄羅斯揮兵烏克蘭，大量裝甲部隊進入基輔。如今當地傳出一段恐怖畫面，一輛疑似俄軍的裝甲車刻意轉向，朝烏克蘭民眾駕駛的轎車輾去。附近民眾目擊這一幕震驚不已，待裝甲車離去後，紛紛衝上前救援，所幸最後年邁駕駛奇蹟生還，而這一幕也被住戶拍下PO上網。

▲▼俄裝甲車輾壓「行進中轎車」！　基輔路人驚嚇扒開鐵餅搶救。（圖／翻攝自推特／Ukraine live）

▲轎車被裝甲車壓成鐵餅，基輔民眾衝上去搶救。（圖／翻攝自推特／Ukraine live）

Ukraine live持續在推特分享烏克蘭最新情況，稍早也公布一段住戶拍下的影片，從中可見基輔一輛民用轎車行駛在道路上，不料對向一輛裝甲車立刻調整行進路線，迎面朝轎車輾來，導致轎車當場被壓扁，也讓拍攝者不禁叫出聲來。

附近民眾目擊後，擔憂駕駛安危，紛紛跑上前去，試圖將受困車內的白髮蒼蒼的長者救出，所幸駕駛奇蹟似地未受重傷，初判無生命危險，但詳細傷勢尚不清楚。

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ET快訊
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