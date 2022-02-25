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烏俄大戰持台胞證可撤僑？　「台灣小伙」遭揭是中國培訓網紅

▲▼台灣小伙大讚中國，被揭露他是中國台灣辦公室培訓的網紅。（圖／翻攝自微博）

▲台灣小伙大讚中國，被揭露他是中國台灣辦公室培訓的網紅。（圖／翻攝自微博）

記者陶本和／台北報導

俄羅斯近日軍事入侵烏克蘭，引起全球關注；在此同時，我國安高層也已示警，中國也擴大對台認知作戰。對此，中國駐烏克蘭大使館25日公告撤僑，一名自稱「台灣小伙」的台籍男子，聲稱持台胞證也能登記；不過，該名男子其實中國培訓的網紅，人在東莞並非烏克蘭。

中國駐烏克蘭大使館在25日凌晨發布緊急公告，宣布撤僑，搭乘包機者可向相關人員登記，凡持有大陸身分證、港澳護照、台胞證者都能登機；在此同時，一名社群帳號名為「台灣小伙」的台灣男子，拍攝影片向中國表達感謝，「發現大陸接機人員包括持有台胞證的台灣同胞，太感動了。」

該男表示，即便他們（台灣）不聽話，但還是他們（中國）的孩子，他感謝中國，並向台灣人喊話，「台灣同胞，真的要好好愛自己的母親」。

不過，這段影片被外界質疑，除了該男的口音不同於台灣人外，更有人質疑，台灣人要去烏克蘭應該是帶中華民國護照，怎麼可能會帶著台胞證。

對此，有媒體揭露，該名男子本名林惟綱，父親確實是基隆人，但該男從小在中國東莞長大，擁有中國居留證，他在抖音網紅身份的名稱為《來自寶島的綱綱》。

據指出，該名男子是中國對台辦公室系統推動的「台青網紅主播訓練」的學員，這次他在抖音發文之後，就有系統性地在中國官方媒體、社群間，搭配撤僑新聞在廣傳。

事實上，中國在台招募網紅、網軍可以追溯到2019年台灣總統大選前，當時除了購買台灣的臉書粉絲專頁、透過小網紅發布特別文字；甚至在2020年，針對台灣青年舉辦網紅、直播主培訓。

▼烏克蘭戰亂。（圖／烏克蘭陸軍）

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