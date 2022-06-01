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社會 社會焦點 保障人權

準爸爸「放超音波照」停親子車位被開單　法官認同撤銷處分

記者黃資真／苗栗報導

苗栗一名許姓男子去年11月在竹南火車站，將車停放在親子停車位內，遭到警方開罰，許男認為女友確實懷有身孕，還在前擋風玻璃放置胎兒超音波照片，提告要求撤銷處分。最後法院認為許男舉證有理，判決原處分撤銷。有民眾也認同許男做法，認為此罰單的確開得不合理。

▲▼民眾在擋風玻璃上貼超音波照片，停在親子停車位後仍遭開罰。（圖／民眾提供）

▲示意圖，非當事人車輛。（圖／民眾提供）

▲▼民眾在擋風玻璃上貼超音波照片，停在親子停車位後仍遭開罰。（圖／民眾提供）

▲許男在擋風玻璃上貼超音波照片，停在親子停車位後仍遭開罰。（圖／警方提供）

這名許姓男子由於停車時，車上除了超音波照片外，未放置任何親子停車位識別證，不足以證明當時乘載孕婦或6歲以下兒童事證，被警方依「停車車種不依規定」開出600元罰單。

許男不服提起行政訴訟，表示因女友還未產檢，所以沒有孕婦手冊，但他有放其他足資證明孕婦或兒童身分之事證，即超音波照片於擋風玻璃右下角，且舉發單所附的照片也有清楚拍攝到，認為他被開罰不合情理，請求撤銷處分。

▲▼民眾在擋風玻璃上貼超音波照片，停在親子停車位後仍遭開罰。（圖／民眾提供）

▲車上需貼有識別證，才可停放在親子停車格。（圖／民眾提供）

領有識別證的民眾也認為開罰並不合理，既然許男伴侶確定已懷孕，放置的超音波照沒有造假疑慮，就不應該以沒有識別證為由開罰。

不過，此案法院審酌，雖許男確實未具有停車識別證明，但他能舉證證明當時車內確實乘載孕婦，經證明後，裁罰機關即不得僅以未置放符合規定的停車識別證明，就認其有違規，故裁定撤銷原處分。全案可上訴。

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