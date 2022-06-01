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基隆+1423！6歲↓幼童新增74確診　專責病床共收治188人

▲0526基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心1日公布國內本土病例新增8萬8247例，其中基隆新增1423例。市長林右昌表示，在這1423例中，其中女性758人、男性則是665人，若以年齡別區分25-34歲最多，有241人占16.94%，45-54歲次之，有234人占16.44%。至於75歲以上的長者有69人、65-74歲有116人、6歲以下有74人。

▲0601基隆相關疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

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林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有236床，目前已收治188人、空床48床，空床率20.3%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症58名、中症26名、輕症46名；部立基隆醫院，重症9名、中症37名、輕症2名；三總基隆分院，中症6名、輕症2名；礦工醫院，輕症2名。

▲0601基隆相關疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

林右昌指出，本市居家隔離人數共計3032人，全市社區篩檢站5月26日起，改以快篩陽認定確診並提供症狀給藥服務，總計通報2024人，1897人症狀給藥；1日上午通報確診206人，其中184人症狀給藥。發放快篩試劑給孕婦及7歲以下幼童，截至今天中午為止，已發給0至7歲幼童9643人，共2萬7159劑、孕婦528人共發出2640劑、新生兒62人共310劑，總計已發給9643人，共3萬0109劑快篩試劑。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估86,590人，利用快速通道的有2萬4283人，有4萬0017人完成健康條件審核，符合資格已派案3萬0268人，其中條件不符合則有9749人。

▲0601基隆相關疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

▲0601基隆相關疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

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