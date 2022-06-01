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社會 社會焦點 保障人權

無良騎士現形記！撞倒76歲回收嬤 　「假關心30秒」竟落跑

記者許權毅／台中報導

台中一名76歲回收阿嬤4月28日騎著腳踏車在東山路一段50巷時，遭到一位49歲林姓男騎士撞上，阿嬤當場重摔倒地，頭部有擦傷需報警，沒想到林男關心一下竟然轉身肇逃，也沒有報警處理，獨留阿嬤在原地無助，坐在地上難以起身。


▲台中一名阿嬤遭到騎士撞上，對方竟然肇逃。（圖／記者許權毅翻攝） 

事發當時阿嬤騎著腳踏車，後面載著回收物，跟林男在東山路一段50巷與東光路724巷口發生碰撞，林男先是下車關心倒地的阿嬤，試圖攙扶阿嬤，2人交談不到30秒，林男竟然走回機車旁，也沒拿出手機報警，下秒就騎走肇逃，留下阿嬤一個人傻眼坐在地上，所幸傷勢不重，路過民眾見狀趕緊上前幫忙，並且協助報警。

▲台中騎士撞上76歲回收嬤，關心後沒報警肇逃。（圖／記者許權毅翻攝）
▲台中北屯區東山路一段50巷與東光路724巷口。（圖／記者許權毅翻攝）

台中市警局第五分局顏姓員警到場後，發現附近監視器畫面距離過遠，無法判讀機車車牌，但靠著過去刑事偵辦經驗，反覆查證林男騎乘的路線，靠著身形、衣著跟機車顏色，終於找到林姓男子，並在5月初請林男前來說明，林男並無相關案件前科，疑似認為阿嬤傷勢不重，才決定肇逃離去，全案於5月12日依法送辦。

▲台中騎士撞上76歲回收嬤，關心後沒報警肇逃。（圖／記者許權毅翻攝）
▲所幸阿嬤輕傷，由路人協助報案。（圖／記者許權毅翻攝）

警方呼籲，若遇到車禍案件，應保持同理心，若對方有受傷應該請求救護車協助，無論肇責狀況如何，勿任意離去獨留傷者在場，不僅避免受傷擴大且觸法，也維護道路交通安全秩序與雙方權利。

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