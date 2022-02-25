劍指黃偉哲連任提名？　陳亭妃提案：參選人需授權黨中央調查

▲民進黨立委陳亭妃。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

2022地方選舉逼近，台南市長黃偉哲尋求連任，但4年前曾與黃初選的民進黨立委陳亭妃24日先拋出，基層很焦慮線民案變成國民黨選舉時的提款機；陳亭妃25日正式提案，要求比照2018年同意書文件，直轄市長及縣市長於提名前曾被促轉會約訪的參選人，皆應簽署「授權黨中央調閱促轉會訪談資料之同意書」，讓黨中央可以向促轉會進行調閱程序。

黃偉哲去年底陷入線民爭議，遭爆料促轉會公布檔案中「A143」台大農推系線民就是他本人，但黃否認並報警，今年初再以千字長文否認，斥責是惡意不實攻擊。據轉述，周三正國會中常委陳茂松、陳亭妃接連在中常會質疑，地方對於A143還有很多的疑慮，轉型正義是民進黨的精神，因此在提名前應該做個調查；身兼民進黨主席的總統蔡英文會中直言，「如果回到2008年那種狀況（指黨內為總統初選廝殺激烈），那我就是一個失敗的黨主席」。

陳亭妃昨天接受電子媒體聯訪時表示，「基本上黨中央要提名誰，我們都不會有意見」，因為這原本就是主席徵召，但對於轉型正義和線民事件，應避免因為話沒講清楚，被當成國民黨的提款機，點名黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、高雄市長陳其邁、交通部前部長林佳龍都應簽下切結書，同意讓促轉會公布相關資料，或由中央黨部調查當時約訪內容。

陳亭妃今天上午親赴中央黨部遞交提案文件，要求直轄市長及縣市長提名前曾被促轉會約訪的參選人，皆應簽署「授權黨中央調閱促轉會訪談資料之同意書」，讓黨中央可以向促轉會進行調閱程序。她在提案文字中表示，因為唯有直球對決，坦然面對，才能讓2022選舉過程無後顧之憂。

陳亭妃直指，民進黨徵召、提名候選人的過程，依照規定，參選人原本就應簽署包括「個人學經歷」、「不違紀、不賄選、不施暴力」、「當選後應放棄外國國籍」、「同意黨向高檢署、刑事局、國防部軍法司、高等法院及公懲會申請個人資料」等多項誓約書、同意書或切結書，現在只是在同意書當中多加進促轉會而已。

陳亭妃指出，簽署「授權黨中央調閱訪談紀錄之同意書」，是全國直轄市長及縣市長、立委，一體適用，並非因人設事，黨提名前都應簽署，除了是對轉型正義的價值負責，亦是避免在選舉期間，使線民相關議題成為國民黨的提款機。

▼陳亭妃今天上午親赴民進黨中央黨部。（圖／陳亭妃國會辦公室提供）