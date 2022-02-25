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快訊 / 屏東縣長初選　鍾佳濱要求電視辯論、陳其邁當提問人

▲▼立委鍾佳濱召開「要求選對會邀集屏東縣長參選人就如何落實中常會決議進行協商」記者會 。（圖／記者李毓康攝）

▲鍾佳濱舉行「要求選對會邀集屏東縣長參選人就如何落實中常會決議進行協商」記者會 。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長初選如火如荼，立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱言詞交鋒激烈，鍾佳濱25日舉行記者會表示，初選政見發表會應採電視辯論舉行，讓黨內初選回歸政策討論，隔空邀請高雄市長陳其邁擔任提問人；另對中央黨部日前要求所有初選參選人不得使用選對會成員照片，他強調，他在副總統賴清德成為選對會成員前獲得親筆推薦信函，照規定是不溯及既往。

民進黨周三表示，包括正副總統蔡英文、賴清德等選對會成員是民進黨的公共財，他們聲望也是民進黨最珍貴的資產，希望大家遵從黨內的初選規定，進行君子之爭，要求所有初選參選人的文宣品不得使用選對會所有成員的照片，或者用任何方式宣稱「唯一支持」特定初選參選人，但該規定不溯及既往。

鍾佳濱今天上午舉行記者會表示，他得到賴清德首肯和親筆簽名推薦，是在賴清德擔任選對會委員以前，因此目前已經將先前印製的看板、選舉小物報備給中央黨部，「每個候選人的選舉方式都有他的節奏，（與賴清德合掛看板）在定義上、內容上完全符合目前中常會的要求」。

鍾佳濱也呼籲，中常會不該僅只遏止選舉亂象，應該引導初選進入政見發表，讓各個參選人可以公平的表述施政願景，以便使社會大眾可以清楚地了解3名參選人的政見主張，並點名莊瑞雄「超越高雄」訴求不能只能是口號，強調自身擁有屏東縣副縣長經驗，呼籲舉辦政見發表會，透過電視辯論談政見，邀請高雄市長陳其邁擔任提問人。

鍾佳濱並公開簽下「政見發表會採電視辯論同意書」，呼籲以屏東縣初選為示範，希望中央黨部選對會可以接受他個人的提議，也徵求黨內參選者同意、共同促成，讓民進黨這段時間紛紛擾擾的黨內初選，回歸到公共政策的辯論為主軸。

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