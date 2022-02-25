快訊／國民黨要求說清楚　蘇貞昌下周二專案報告俄烏開戰、福食進口

▲國民黨團舉牌表達意見。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈、楊蕓／台北報導

立法院新會期25日開議，邀請行政院長蘇貞昌赴立院進行施政報告，不過，國民黨團以開放日本福島5縣核災區食品進口為由揚言杯葛，上午經黨團協商取得共識，原訂今天開始的施政報告和總質詢展延。國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，國民黨團原本今天要強烈杯葛，但因俄羅斯入侵烏克蘭導致經濟動盪，決議要求下周二就「日本福島及周邊食品輸入管制措施及我國因應烏克蘭相關事項」邀請蘇揆專案報告並備詢。

曾銘宗今天中午率國民黨立委站在議場中央， 手舉「俄烏開戰國安危機行政院專案報告」、「突襲開放日本核食說清楚講明白」、「漲聲四起百姓苦！政府撒錢民更苦」、「薪資負成長！小孩誰來養？」、「日本核食大舉入台，換不來CPTPP納台！」等標語表達意見。

曾銘宗表示，本來國民黨團今天要強烈杯葛，但是因昨天俄羅斯入侵烏克蘭導致經濟、金融動盪，所以透過朝野協商決議，下周二進行專案報告，並批評政府提出開放核食「3原則3配套」無法捍衛民眾健康，另針對俄烏局勢將影響兩岸、油價，更可能在經濟面出現通貨膨脹，要求蘇揆必須針對兩個重大事件提出專報。

黨團書記長萬美玲補充，政府「3原則3配套」無法讓民眾安心、放心，要求行政部門一定要在專報中說清楚、講明白，此外，面對俄羅斯入侵烏克蘭，台灣也會擔心相關國安問題，例如俄羅斯在我國天然氣進口占比高達1成，加上昨天股價下跌、油價上漲，蔡政府必須面對，希望各部會做準備後，能夠說清楚開放進口核食、評估俄烏戰爭對台灣帶來的影響，「希望是詳盡的不能是敷衍的」。