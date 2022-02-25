鍾佳濱聲明掛看板合規定　莊瑞雄：可能認為賴清德是他獨享的

▲民進黨立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱。（圖／ETtoday合成圖）

記者呂晏慈、楊蕓／台北報導

民進黨屏東縣長初選戰火延燒，中常會23日頒布「禁掛大咖合照」規定，禁止使用選對會成員照片或宣稱「唯一支持」特定候選人，避免「球員兼裁判」。對此，立委鍾佳濱25日舉行記者會，強調在副總統賴清德成為選對會成員就取得親筆支持信函，「完全符合目前中常會要求」，引發競爭者莊瑞雄反酸，「可能認為賴副是他可以獨享的」，但還是予以尊重。

民進黨選對會由身兼黨主席的總統蔡英文擔任召集人，成員還包含副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、交通部前部長林佳龍、新境界智庫副董事長洪耀福、民主進步黨秘書長林錫耀。

民進黨周三表示，選對會成員是民進黨的公共財，他們聲望也是民進黨最珍貴的資產，希望大家遵從黨內的初選規定，進行君子之爭，要求所有初選參選人的文宣品不得使用選對會所有成員的照片，或者用任何方式宣稱「唯一支持」特定初選參選人，而該規定不溯及既往。

鍾佳濱今天上午舉行記者會表示，他得到賴清德首肯和親筆簽名推薦，是在賴清德擔任選對會委員以前，因此目前已經將先前印製的看板、選舉小物報備給中央黨部，「每個候選人的選舉方式都有他的節奏，（與賴清德合掛看板）在定義上、內容上完全符合目前中常會的要求」。

莊瑞雄受訪表示，鍾佳濱與賴清德本來就有感情，立個看板是人之常情，他不會去計較，且中常會決定是不溯及既往，因此鍾佳濱沒有卸下看板的問題，而他本來就沒有跟蔡英文合掛看板，另對以蔡英文人形立牌向民眾拜年的作法，現在也把人形立牌收回來了，不會出現有爭議的現象。

莊瑞雄直指，公不公平是一念之間，常會做出這個不溯及既往的規定也討論很久，鍾佳濱可能認為「賴副（指賴清德）是他可以獨享的」，所以才覺得不能用照片對他來說不公平，這點自己予以尊重。

立委周春米回應，屏東縣長初選是在競爭行政首長，就是要解決問題，不要製造爭議，因此她自動撤下跟蔡英文、賴清德的看板，做好的布條也沒有再懸掛；另對鍾佳濱和莊瑞雄相繼拋出政見發表會主張，她說，舉辦政見會是要讓大家知道將來要做什麼，如果淪為攻擊、罵來罵去，會讓屏東鄉親擔憂，這也不是政見會的目的。

▼鍾佳濱上午舉行「要求選對會邀集屏東縣長參選人就如何落實中常會決議進行協商」記者會 。（圖／記者李毓康攝）