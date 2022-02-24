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別管「討厭香菜節」了！天冷需求大　產地茼蒿每公斤漲到100元

▲寒流來襲，薑母鴨、羊肉爐業者生意強強滾，帶動火鍋類蔬菜銷售量，美味又營養的茼蒿，是消費者吃鍋必點蔬菜之一，需求量大增。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲連續濕冷天候，火鍋、薑母鴨、羊肉爐店生意好，加上學校開學供應營養午餐，需求大增所致，產地交易價每公斤茼蒿100元。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠／雲林報導

天氣連續濕冷，讓人好想吃熱呼呼的火鍋暖身，吃鍋必加蔬菜茼蒿需求增加，雲林產地交易價每公斤來到100元，其他短期葉菜類蔬菜，因受到降雨影響到貨量減，整體價格上揚。火鍋業者表示，天氣濕冷民眾吃火鍋，大家都愛點茼蒿，價格一直上漲，成本只能自行吸收。

低溫濕寒天氣，許多民眾吃薑母鴨、羊肉爐等補身暖胃，業者生意也強強滾，也帶動火鍋類蔬菜銷售量，美味又營養的茼蒿，是消費者吃鍋必點蔬菜之一，需求量大增，也帶動茼蒿的買氣，雲林產地交易價格每公斤來到100元，傳統消費市場更漲到120元，讓火鍋業者及民眾大喊吃不消，受天候影響，短期葉菜類也上漲。

▲寒流來襲，薑母鴨、羊肉爐業者生意強強滾，帶動火鍋類蔬菜銷售量，美味又營養的茼蒿，是消費者吃鍋必點蔬菜之一，需求量大增。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲寒流來襲，薑母鴨、羊肉爐業者生意強強滾，帶動火鍋類蔬菜銷售量，美味又營養的茼蒿，是消費者吃鍋必點蔬菜之一，需求量大增。（圖／記者蔡佩旻攝）

根據西螺果菜市場是況分析指出，產區持續受大陸冷氣團影響，氣溫偏低，且仍有降雨的情形，天氣型態較為不穩定，部分蔬菜受雨勢影響，生長情形不順，且採收作業較困難，到貨量減縮，供貨品質普遍參差，承銷商擇優採購，蔬菜交易行情呈漲多跌少勢。

蔬菜承銷商表示，因連續濕冷天候，火鍋、薑母鴨、羊肉爐店生意好，加上學校開學供應營養午餐，需求大增所致，產地交易價每公斤茼蒿100元、莧菜100元、空心菜100元、芹菜65元、菠菜36元、小白菜蚵白34元、青江菜33元、油菜32元、高麗菜初秋23.7元、 包白菜21元。

▲寒流來襲，薑母鴨、羊肉爐業者生意強強滾，帶動火鍋類蔬菜銷售量，美味又營養的茼蒿，是消費者吃鍋必點蔬菜之一，需求量大增。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲寒流來襲，薑母鴨、羊肉爐業者生意強強滾，帶動火鍋類蔬菜銷售量。（圖／記者蔡佩旻攝）

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