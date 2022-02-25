　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逃離基輔！烏克蘭撤僑專車一路接人　近20名台人直奔波蘭邊界

▲▼台灣留學生Simon在往烏克蘭西部路上。（圖／讀者提供）

▲台灣留學生Simon逃離基輔，目前已搭上撤僑專車。（圖／Simon提供）

記者許敏溶／台北報導

俄羅斯在台灣時間昨（24日）上午對烏克蘭出兵，戰事仍持續進行中，而且台灣還有9名學生留在烏克蘭，其中一名台灣留學生Simon今（25日）透過網路訊息接受《ETtoday新聞雲》訪問，Simon表示，下午已經搭上撤僑專車正前往波蘭途中，同行還有4名台灣留學生與十餘名台僑，之前沿途舟車勞頓，「路上看到軍隊都會莫名害怕」，目前心情仍忐忑。

俄羅斯總統普丁昨下令對烏克蘭採取特別軍事行動，根據教育部今（25日）最新消息表示，台灣仍有9名留學生仍在烏克蘭，1名仍留在基輔，1名留在烏克蘭東部，1名在南部，另有6名正前往安全地區或國家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而其中一名台灣留學生Simon，今天中午接受《ETtoday新聞雲》訪問時正在等待撤僑專車，今天下午最新消息，Simon說，已經搭上撤僑專車，現正前往波蘭途中，同行還有4名台灣留學生與十餘名台僑，目前心情仍忐忑。

▼俄羅斯入侵烏克蘭，各地傳出戰火。（圖／達志影像／美聯社）

▲　▼俄羅斯開戰，烏克蘭戰火。（圖／達志影像／美聯社）

Simon也回憶，之前和10餘名朋友一起開車遠離基輔，目前烏克蘭實施戒嚴，整體氣氛很緊繃，沿途舟車勞頓，「路上看到軍隊都會莫名害怕」，他也分享當地民眾或新聞媒體拍到的照片或影片，包括俄羅斯軍機與遭殺害士兵的屍體等。

Simon表示，抵達波蘭後會立即返回台灣，但返台後要住防疫旅館，這是一筆不小開銷，自己是因為戰亂逼不得已才回台灣，希望政府相關單位能幫忙減輕負擔。

►agnes b.超可愛小提包2520元！

ET快訊
逃離基輔！烏克蘭專車一路接人　近20台人直奔波蘭邊界
台灣制裁俄羅斯　陸國台辦：正告民進黨「台獨是絕路！」
「俄戰車開上基輔街頭」　畫面瘋傳！
俄「御林軍」入侵烏克蘭　坦克被毀、士兵慘死畫面曝
「共軍攻台是胡說！」　陸學者：台灣與烏克蘭有3點不同

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

戰爭開打別寄望國際救援！　台大歷史系教授：自己的軍隊最可靠

烏克蘭台生將返台！教育部：提供就學銜接、入住檢疫所

逃離基輔！烏克蘭撤僑專車一路接人　近20名台人直奔波蘭邊界

期限到2／28！五倍券數位綁定「銀行送超商300元」　網驚真的忘了

「凌晨被爆炸聲驚醒！」台烏夫妻嚇壞　726字訴心聲：俄羅斯是瘋子

228連假「溫差破10度」天氣變化時程出爐！收假日又變天

台灣飲料霸主？「它」統治超商29年　網讚：再戰10年都行

向全球招生！台師大網路大學辦公室成立設數位在職專班

真開戰沒人幫？他點名1國「台灣該學習」　PTT風向變了

娶妻有車有房　6萬社畜哥卻嘆「金錢的奴隸」：等死而已！網傻眼

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

普丁發布緊急談話：已指示俄軍　對烏克蘭展開特別軍事行動

飛彈從民眾頭上掠過　俄軍轟炸烏克蘭機場！

烏克蘭台媳嗆拜登：還不派兵？　「不然烏克蘭、台灣會被占領」

戰爭開打別寄望國際救援！　台大歷史系教授：自己的軍隊最可靠

烏克蘭台生將返台！教育部：提供就學銜接、入住檢疫所

逃離基輔！烏克蘭撤僑專車一路接人　近20名台人直奔波蘭邊界

期限到2／28！五倍券數位綁定「銀行送超商300元」　網驚真的忘了

「凌晨被爆炸聲驚醒！」台烏夫妻嚇壞　726字訴心聲：俄羅斯是瘋子

228連假「溫差破10度」天氣變化時程出爐！收假日又變天

台灣飲料霸主？「它」統治超商29年　網讚：再戰10年都行

向全球招生！台師大網路大學辦公室成立設數位在職專班

真開戰沒人幫？他點名1國「台灣該學習」　PTT風向變了

娶妻有車有房　6萬社畜哥卻嘆「金錢的奴隸」：等死而已！網傻眼

烏克蘭網紅難過曝「爸媽不怕」：因為8年來一直在打仗！　每天都有人死

淨明小築明定長老生日作公益　捐贈東縣府學生輔諮中心公務車

開心第6隊有眉目　林華韋：提供球員、棒球相關工作機會

烏克蘭唯一解套方式「立刻攻擊波蘭」！黃士修喊：支持台向美宣戰

養到單槓選手？　胖肚喵「雙手高掛狂晃9秒」台下2貓看傻冒冷汗

南桃園交流道汽機車分流　2／25起尖峰時段機慢車改走巷道

借鏡烏克蘭！一夜之間動員後備戰力　國防部副部長：兵役制度很重要

戰爭開打別寄望國際救援！　台大歷史系教授：自己的軍隊最可靠

買船票送半日遊！易飛網「南北之星＋台灣好行」暢遊馬祖藝術島

不斷更新／烏克蘭國防軍籲「全民從軍」　未成年也要動員起來！

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」！網曝3優勢

姊姊對老公撒嬌裝弱「不穿內衣在家晃」！人妻崩潰

逃難視角曝「沿路都坦克」　在烏台人揭現況

美軍宣布「介入交戰」　PTT一看地點酸爆！

微博狂吵「下一個台灣」　陸網紅逆風開戰！

曾是世界第三大核武國

烏克蘭讓台灣人唇亡齒寒　律師揭10項陰暗面

俄烏開戰　鄉民：台灣還後知後覺

烏克蘭妹與媽媽視訊　途中竟斷線

快訊／今增一死！本土+3「分布雙北宜蘭」

台男會誓死抗敵？　網曝殘酷面

戰爭開打「台灣防空洞在哪」？　1網站秒查避難設施位置

林昶佐聲援烏克蘭「突噴1句話」　網嘴爆

烏克蘭路人「被砲彈擊中」地上炸出一個洞！影片曝

更多熱門

相關新聞

借鏡烏克蘭！一夜之間動員後備戰力　國防部副部長：兵役制度很重要

借鏡烏克蘭！一夜之間動員後備戰力　國防部副部長：兵役制度很重要

俄羅斯昨發動軍事攻擊烏克蘭，國防部副部長柏鴻輝25日表示，從俄羅斯對烏克蘭展開的軍事行動可見，一夜之間，烏克蘭需要動員後備戰力支援軍事作戰，以維持國家的穩定與安定，可見國家兵役制度對國家安全的重要性，也印證了今年1月1日國防部成立全民防衛動員署的重要性。

加護病房移到防空洞　烏克蘭醫護手動維持新生兒呼吸

加護病房移到防空洞　烏克蘭醫護手動維持新生兒呼吸

教部將協助烏克蘭台生就學銜接

教部將協助烏克蘭台生就學銜接

台灣制裁俄羅斯　國台辦：台獨是絕路！

台灣制裁俄羅斯　國台辦：台獨是絕路！

在台東歐人挺烏克蘭：擔心台灣變「飯後甜點」

在台東歐人挺烏克蘭：擔心台灣變「飯後甜點」

關鍵字：

烏克蘭台灣留學生撤離教育部

讀者迴響

熱門新聞

俄羅斯人怒了「要普丁住手」！塞爆大街震撼畫面曝

生前音檔曝！蛇島陣亡「烏克蘭軍」：俄軍去你X的！

癱瘓烏國83軍事設施！俄國防部：成功達成目標

全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」！網曝3優勢

更／俄羅斯宣布禁止英國飛機通過領空

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶烏克蘭辣妻驚慌逃跑

烏克蘭自轟大橋　火光吞噬路過小黃

即／烏俄激戰！車諾比核電廠傳被摧毀

普丁為何敢開戰？他揭俄羅斯「6關鍵優勢」

姊姊對老公撒嬌裝弱「不穿內衣在家晃」！人妻崩潰

逃難視角曝「沿路都坦克」　在烏台人揭現況

即／烏克蘭總統：駐守蛇島的所有士兵全數陣亡！

柳俊烈正直形象毀了！爆炒房「90%貸款又轉賣」賺1億　韓網衝擊

駭客「匿名者」宣布：對俄羅斯發動網路戰爭！

烏克蘭曝擊落軍機影片　10秒墜地炸火光

更多

最夯影音

更多
小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！
網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面