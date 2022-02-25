逃離基輔！烏克蘭撤僑專車一路接人　近20名台人直奔波蘭邊界

▲台灣留學生Simon逃離基輔，目前已搭上撤僑專車。（圖／Simon提供）

記者許敏溶／台北報導

俄羅斯在台灣時間昨（24日）上午對烏克蘭出兵，戰事仍持續進行中，而且台灣還有9名學生留在烏克蘭，其中一名台灣留學生Simon今（25日）透過網路訊息接受《ETtoday新聞雲》訪問，Simon表示，下午已經搭上撤僑專車正前往波蘭途中，同行還有4名台灣留學生與十餘名台僑，之前沿途舟車勞頓，「路上看到軍隊都會莫名害怕」，目前心情仍忐忑。

俄羅斯總統普丁昨下令對烏克蘭採取特別軍事行動，根據教育部今（25日）最新消息表示，台灣仍有9名留學生仍在烏克蘭，1名仍留在基輔，1名留在烏克蘭東部，1名在南部，另有6名正前往安全地區或國家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而其中一名台灣留學生Simon，今天中午接受《ETtoday新聞雲》訪問時正在等待撤僑專車，今天下午最新消息，Simon說，已經搭上撤僑專車，現正前往波蘭途中，同行還有4名台灣留學生與十餘名台僑，目前心情仍忐忑。

▼俄羅斯入侵烏克蘭，各地傳出戰火。（圖／達志影像／美聯社）

Simon也回憶，之前和10餘名朋友一起開車遠離基輔，目前烏克蘭實施戒嚴，整體氣氛很緊繃，沿途舟車勞頓，「路上看到軍隊都會莫名害怕」，他也分享當地民眾或新聞媒體拍到的照片或影片，包括俄羅斯軍機與遭殺害士兵的屍體等。

Simon表示，抵達波蘭後會立即返回台灣，但返台後要住防疫旅館，這是一筆不小開銷，自己是因為戰亂逼不得已才回台灣，希望政府相關單位能幫忙減輕負擔。