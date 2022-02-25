捐350換二手CK包嫌會掉皮　惡女公審「假愛心賣爛包」下場出爐

▲台北地方法院外觀。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

北市一名沈姓女子去年以捐款約300元給公益團體方式，換取陳姓女網友一個新品價格約2000元的二手肩背包，事後卻到爆料網站PO文，批陳女假借做公益之名「賣爛包」、「退貨也要收運費」等語，還公布陳女個人臉書圖像，害陳女遭不知情網友留言辱罵，沈女挨告不認罪，仍怪陳女給她一個會掉皮的瑕疵品，台北地院依加重誹謗罪判沈女拘役30天，可上訴。

判決理由指出，從雙方聯繫對話紀錄，清楚可知雙方本案並非買賣關係，陳女是免費提供二手物品，僅要求索取者須出示捐款公益團體的收據，不限金額也不限捐款對象，沈女PO文卻誣指陳女「賣」爛包，已超出言論自由範圍，且在會員人數逾37萬的爆料網站公審，不但無濟於化解誤會，反而滋生更多糾紛與傷害。

本案源於住在北市的陳女去年（2021年）搬家，清出許多用不到的用品，本身愛狗的陳女靈機一動，將物品逐一拍照PO到個人臉書，開放臉友憑慈善捐款的收據索取，先到先選，且須面交或自行到她住處大樓管理室取件，希望藉此為受疫情影響的浪浪募糧。

沈女輾轉看上陳女所PO的一個小CK墨綠色肩背包，私訊陳女「我想要，可以給我嘛」，陳女告知規則，沈女得知這款包新品要2000多元，弱弱自稱待業中、沒什麼錢，只能轉帳300元，而且嫌跑一趟不方便，要陳女代捐與寄送背包給她。

陳女本來以搬家很忙為由推辭，後來還是答應代捐與寄貨，表明匯款會扣除運費再捐出，沈女於是加碼到350元，聲稱「雖然很微薄，希望能為慈善單位盡一點心力」。

不過沈女收到背包使用後，拍照私訊陳女反映背包兩側有些破損，陳女驚訝回覆寄出前檢查無異狀，「可能是運送過程壓壞了」，經詢問皮革處理店得知無法修復，她願退款給沈女，但仍須扣除寄貨運費70元。

沈女動怒表示「有需要計較那麼清楚嗎」，批陳女沒提供捐款收據、不肯告知手機門號，把自己個資保密到家，「防人跟防賊一樣」，接著封鎖陳女帳號，到臉書《爆怨2公社》PO文，公布陳女臉書帳號、圖像，指陳女「假借要做公益的愛心名義賣爛包給別人」、「退貨也要收運費」等語。

陳女遭網友留言臭罵後得知此事，告沈女妨害名譽，強調以「可能是運送過程壓壞了」回覆沈女，是顧全對方顏面，因照片顯示沈女在背包掛上吊飾，代表已在使用，若收件發現皮面龜裂、脫落，應該不會使用，她願退錢了事，沈女封鎖她不溝通卻去PO文，傷害她的工作與形象，也影響她的情緒。

法官審理認定沈女PO文故意扭曲、虛構，且公開任人瀏覽，足以貶損陳女的人格、名譽和社會評價，沈女到案狡辯PO文屬於言論自由，自認說的都是事實，只有一句氣話不算破壞名譽，更拒絕與陳女調解，法官指沈女畏罪卸責，判她拘役30天、得易科罰金3萬元，可上訴。