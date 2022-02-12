伊蕾女董要「野狗與小三不得入內」　法官引清朝上海公告判賠

▲伊蕾名店女董不滿下屬和老公大談婚外情，在公司個觸怒貼公告「野狗與林女不得進入」。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝Google Maps）



記者林冠吟／台中報導

坐擁全台上百家伊蕾服飾名店的林姓負責人，因不滿老公和林姓副總經理過從甚密，怒向林女提告侵害配偶權，還以董事長名義在公司各處張貼公告「野狗與林女不得入內」，遭林姓小三怒告公然侮辱。台中地院審理後，認定女董張貼標語與清末上海黃埔公園告示「狗與華人不得入內」意思雷同，民事部分判女董須賠償小三8萬元，刑事部分則為拘役50日，得易科罰金。

伊蕾服飾店的林姓女董先前發現丈夫竟外遇林姓副總經理兼採購，2人在電梯內多有身體緊擁等親密舉動，更將個人內衣褲等私密衣物混放在一起，怒告林姓女下屬侵害配偶權，求償500萬元，共獲賠160萬元。不過氣憤難平的林姓女董在2019年9月時，曾以董事長名義，在公司各處張貼公告，直言「野狗與林女自公告日起不得進入本棟大樓室內」，讓林女認為其名譽受到損害，反遭林女怒告公然侮辱並求償1000萬元。

▲女董以董事長名義在公司各處張貼公告，讓林女氣的怒對女董提告公然侮辱並求償1000萬元。（圖／翻攝自當事人臉書）



庭審時，女董則向法官辯稱，自己的丈夫迷戀林女，2人踰越男女交友分際，丈夫未依公司治理原則，擅自任命林女為公司總經理，破壞公司體制運作，因此不歡迎林女進來辦公處所，因而張貼相關公告，主意僅在表明禁止林女入內，未指稱林女是「野狗」，是林女自己對號入座，而她也只是利用公告來表達其個人內心感受。

對於女董張貼公告「野狗與林女不得入內」一事，是否足以使林女在社會上評價受到貶損？台中地院審理後，引清末上海黃埔公園前告示「狗與華人不得內入」之文字告示牌指出，以一般人之識讀能力為準，應均能輕易理解上開文字有暗示「華人等於狗」、「林女等於野狗」之涵義，侮辱性十足，且社會大眾通常非高度理性者，見公告可能人云亦云，內心產生對林女的負面印象，女董所張貼告示已損害林女名譽，民事部分判女董須賠償林女8萬元；刑事部分則依公然侮辱罪，判女董拘役50日，得易科罰金。刑事部分全案定讞，民事部分仍可上訴。