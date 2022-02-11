網PO「小心台大狼師」控性侵　女學生爆料大逆轉下場曝

▲女學生上Dcard發文爆料遭台大教授性侵，結果被依加重誹謗罪起訴。（資料照／翻攝Dcard）

記者劉昌松／台北報導

台灣大學去年驚爆1起女學生遭教授性侵疑案，1名自稱受害女學生上網自曝，被台大教授以討論學業為由，誘騙上床，疑似害她感染性病，案經檢警介入偵辦，其實雙方你情我願，女學生因覺得教授事後態度冷淡才PO文，教授不甘名譽受損反控，台北地檢署11日偵查終結，將女學生依加重誹謗等罪起訴。

網路論壇《Dcard》台大版2021年9月28日教師節當天，出現1篇標題「小心台大狼師」的文章，原PO貼出自己與教授的對話截圖，表示「本來只是想問老師學業規劃的問題，但他不約學校辦公室，反而跟我約星巴克，後來又改成小酌。我有精神方面的身心障礙。他利用我的疾病，誘騙我上床。」

原PO不但秀出報案三聯單當佐證，還進一步表示，「當天他跟我發生性行為故意不戴套，我疑似被他傳染了性病。 他會偽造對話紀錄、證據。當我說要走法律途徑，他稱他身後有人，黑的白的都有，在我報案前，就會出手處理我跟我的家人。他是台大教授，請校內外人士小心，不希望有人再跟我遭受一樣的遭遇。」

文章經媒體報導後，引起校方和檢警高度重視，台大校方啟動性別平等通報程序，被指為性侵的教授所屬學院院長當時也表示，學校教評會一定會公正處理，檢警則依法展開調查，女學生坦承因為2人發生關係後，對方態度轉為冷淡，所以PO文，因查無妨害性自主罪證，教授獲得不起訴，女學生則因被教授反控加重誹謗等罪而遭起訴。

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