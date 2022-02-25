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4點分析「台灣不是烏克蘭」　王定宇：雷同的是「都有一群背骨仔」

▲▼民進黨立委王定宇。（資料照／王定宇國會辦公室提供）

▲民進黨立委王定宇。（資料照／王定宇國會辦公室提供）

實習記者張鈞量／台北報導

俄羅斯昨（24日）入侵烏克蘭，俄羅斯與烏克蘭之間和中台相似的關係也引起政壇關注。民進黨立委王定宇25日表示，台灣不會是烏克蘭，台灣在軍事上、經濟實力上、地理位置上都比烏克蘭更有優勢，但中國可能會是俄羅斯，因為兩者的體制、態度和野心類似。

王定宇透過臉書強調「台灣絕對不是烏克蘭」，並列舉了台灣與烏克蘭的4項差異：
一、地緣戰略不同：台灣位於東亞要衝，對遏制中國勢力外擴，及維護印太區域安全極具重要性，戰略重要性並非位處中亞地區烏克蘭可以比擬。

所以台灣跟美國有「台灣關係法」等安全相關法律關係；「美日安保條約」對台灣安全視為周邊事態；日本視台海安全穩定為日本重要生命線，這些都是烏克蘭沒有的國際連結。

二、地理環境不同：烏克蘭緊鄰俄羅斯，台灣則擁有台灣海峽所形成的天然屏障，共軍渡海攻台的難度已遠高於俄羅斯入侵烏克蘭。

三、國際供應鏈重要性不同：台灣的經濟實力、半導體等高科技產業，在國際供應鏈具有關鍵地位，攸關全球汽車工業、手機、風電、軍備等產業發展，即使是中國也難脫台灣的產業影響。

四、台灣軍事防衛能力不同：台灣的海空軍實力遠優於烏克蘭，加上海峽天險，面對侵略的應變時間、空間也不一樣。

王定宇認為，雖然台灣與烏克蘭不同，但「中國可能會是俄羅斯」，並列舉出中國與俄羅斯的3項雷同之處：
一、中、俄同樣採取軍事擴張主義：俄羅斯對中亞、前蘇聯共和國、東歐的野心，恰如中國在南海、台海、東海、印度邊界的擴張挑釁。

二、中、俄同樣不遵守國際規範：對於國際規範、簽署的協議、做出的承諾，都可以隨意根據自身需要隨時揚棄。

三、中、俄同樣是一人獨裁決策體制：就如同川普所說，「習近平和普丁是雙胞胎姊妹」，這二個國家的最大風險就是沒有內部制衡力量，都是獨裁者一人說了算，而且習近平也在學習普丁，打算當個終身領導人，這樣的體制終將把國家帶入悲劇。

王定宇也以烏克蘭內的親俄人士類比，批評國內的特定意識形態，「當然，台灣跟烏克蘭也是有一個雷同的地方，那就是國內都有一小群唱和敵國的背骨仔」，這群背骨仔無視台灣從未挑釁，也無視中國的野心霸凌台灣，老是唱衰台灣和自由民主陣營，背骨仔總是怪被霸凌的台灣不夠乖巧、不夠順服於霸凌的中國。

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