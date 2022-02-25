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俄羅斯3大銀行「淡化美國制裁影響」　聲稱照常運作

▲▼俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）也遭美國制裁。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社莫斯科25日綜合外電報導

美國因俄羅斯入侵烏克蘭而對俄國銀行實施制裁。俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）等3家金融機構今天相繼淡化這一波制裁所造成的影響，聲稱仍照常運作。

美國財政部稍早宣布，美國銀行須在30天內切斷與俄羅斯聯邦儲蓄銀行的業務往來；英國則表示將凍結所有主要俄羅斯銀行的資產。

路透社報導，俄羅斯中央銀行表示，將提供任何必要協助給遭受制裁衝擊的銀行，並準備利用額外工具來維持這些銀行的營運穩定及保護客戶。

俄羅斯聯邦儲蓄銀行說，正研究這波制裁的影響，目前對盧布（俄羅斯貨幣）和其他貨幣的存提款並無限制。俄羅斯聯邦儲蓄銀行是當地最大銀行。

俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）也發布類似聲明表示，目前照常服務零售和企業客戶。這家銀行還聲稱，美國禁止其在美國資本市場籌集超過14天到期的債務，此舉「並未造成阻礙」，也未影響現行運作。

俄羅斯最大民營銀行阿爾法銀行（Alfa Bank）則表示，銀行被禁止發行新歐元債券或發行股票，但阿爾法銀行並非上市公司，因此股票限制沒有實質影響。

▲▼俄軍夾攻烏克蘭路線圖。（圖／林宜潔製）

▲俄軍夾攻烏克蘭路線圖。（圖／林宜潔製）

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