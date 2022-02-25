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全球最大駭客「匿名者」宣布：對俄羅斯發動網路戰爭！

▲▼駭客（Haker）示意圖。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲「匿名者」正式向俄羅斯政府發動網路戰爭。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

全球最大的駭客組織「匿名者」（Anonymous）25日透過推特表示，正式向俄羅斯政府展開「網路戰爭」，推文中更附帶了烏克蘭的Hashtag。事實上，在此之前匿名者就曾表態已先後關閉俄羅斯政府的部分網站，同時駭進俄羅斯媒體RT News（今日俄羅斯）的網站，使其關閉。

駭客組織「匿名者」在推特上稱，該組織關閉了俄羅斯媒體RT News（今日俄羅斯）的網站，以回應莫斯科當局對於烏克蘭的「野蠻入侵」。據悉，網站很快就恢復正常。不過匿名者也表示，他們還駭進了俄羅斯的網路服務供應商Com2Com、PTT-Teleport Moscow、RELCOM和Sovam Teleport等。

RT News（今日俄羅斯）此前表示，自當地時間24日下午5時以來，不斷遭受網路攻擊，其中約有27%是來自美國。

根據HSToday報導，匿名者直接點名了俄羅斯政府並提到，「我們參與了針對俄羅斯的行動，而行動目標就是俄羅斯政府。一些民間單位也可能會受到影響，這將無可避免。」匿名者表示，希望相關行動能夠獲得俄羅斯人民的諒解，他們同時深信，俄羅斯人民是因為害怕遭到政府報復，才不敢站出來反對獨裁者。

他們直言，「做為一個群體，我們只是想要世界和平，想要全人類的未來，所以當全世界的人開始攻擊你們的網路供應商，要知道這完全是針對俄羅斯政府和普丁的行為。」

除了匿名者以外，有另外一個匿名帳號聲稱，關閉了克里姆林宮、俄羅斯政府以及俄羅斯國防部的網站。另一個匿名帳號則表示，他們在短時間內關閉了俄羅斯聯邦反壟斷局（The Federal Antimonopoly Service of Russia）的網站。

有大量駭客在推特上使用#OpRussia或#OpKremlin來對外宣布，他們向俄羅斯網站採取的駭客行動。匿名者早前更於2月15日發布影片稱，如果危機升級，他們會毫不猶豫地駭進俄羅斯的工業控制系統。

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