　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／烏克蘭總統：駐守蛇島士兵全數陣亡！俄破壞團體已進入基輔

記者王佩翊／編譯

俄烏正式開戰，而烏克蘭也正式進入戰時狀態，同時徵召境內所有地區的義務役與後備人員。稍早總統澤倫斯基在電視談話中表示，位於黑海且具有戰略位置的蛇島（Zmiinyi）已經遭到俄羅斯佔領，駐守島上的士兵全數陣亡。此外，俄羅斯破壞團體已經進入基輔。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基認為，盟軍的存在反而只會讓緊張局勢升溫。（圖／達志影像）

▲澤倫斯基證實，烏克蘭駐守蛇島的士兵全數陣亡。（圖／達志影像）

烏克蘭總統澤倫斯基24日在電視談話中證實，蛇島落入俄羅斯軍隊手中，駐守在此的烏克蘭士兵們已在這場戰鬥中全數陣亡。蛇島位於黑海，在界定烏克蘭領海上有著不一樣的意義，具有戰略位置。澤倫斯基同時也向殉職的烏克蘭士兵致上哀悼之意。

儘管俄軍來勢洶洶，但烏克蘭軍隊仍然拒絕投降要求，堅持奮戰到最後一刻。澤倫斯基說，「駐守在蛇島的所有捍衛者都死亡了，但是他們沒有投降。他們（罹難士兵）將會被命名為烏克蘭英雄。」根據BNO News報導，有13名駐守蛇島的烏克蘭士兵遭到俄軍攻擊喪生。

曾在2014年至2021年間擔任烏克蘭駐奧地利大使的亞歷山大（Olexander Scherba）在推特上表示，澤倫斯基稍早證實，已有137名軍人與平民死亡，其中包括10名軍官。此外也報導稱，有10名女兵在俄軍的砲彈擊中軍營後喪生。

此外，澤倫斯基也在演說中警告，「俄羅斯破壞團體」已經進入烏克蘭首都基輔，提醒民眾隨時保持警覺，並遵守宵禁。

►俄高官：烏克蘭74軍事設施被癱瘓　包括「11座空軍機場」
►基輔空軍基地交戰！CNN直擊「俄軍傘兵」接管機場　緊張畫面曝
►俄媒：俄軍「安-26軍用運輸機」墜毀！　機組人員死亡

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 

►人生第一個愛馬仕，1520元就到手！

ET快訊
「戴資穎跳殺」崩壞！無人機遭干擾　陳其邁怒了
烏克蘭喊話：穩住，我們能贏！　摧毀30輛俄軍坦克、130輛裝
全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」　網曝3優勢：陸攻打台難
全球最大駭客「匿名者」宣布：對俄羅斯發動網路戰爭！
俄軍佔領車諾比核電廠「挾持工作人員」　烏克蘭警告：核災恐重演
今日烏克蘭明日台灣？　馮世寬轟：這些講話的就是無知！
20萬俄軍擊敗烏克蘭難度高　他曝「泥淖戰略」勝負關鍵
快訊／外交部宣布台灣經濟制裁俄羅斯　與美協調助烏克蘭遠離戰禍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭總統：我是俄羅斯的頭號目標　「會和家人一起死守基輔」

烏克蘭駐蛇島士兵全陣亡　生前最後音檔曝光！嗆俄軍「去你X的」

烏克蘭摧毀30輛俄軍坦克、130輛裝甲戰車！　軍方喊話：我們能贏

烏克蘭推特「標記俄羅斯」喊話1件事！急開捐款帳號：我們將占上風

全球最大駭客「匿名者」宣布：對俄羅斯發動網路戰爭！

俄軍佔領車諾比核電廠「挾持工作人員」　烏克蘭警告：核災恐重演

加拿大宣布：制裁58個俄羅斯個人和實體　取消出口許可

不斷更新／烏克蘭已137死316傷！　美官員憂俄軍96小時內攻下基輔

快訊／烏克蘭總統：駐守蛇島士兵全數陣亡！俄破壞團體已進入基輔

俄高官：烏克蘭74軍事設施被癱瘓　包括「11座空軍機場」

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

普丁發布緊急談話：已指示俄軍　對烏克蘭展開特別軍事行動

飛彈從民眾頭上掠過　俄軍轟炸烏克蘭機場！

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

烏克蘭總統：我是俄羅斯的頭號目標　「會和家人一起死守基輔」

烏克蘭駐蛇島士兵全陣亡　生前最後音檔曝光！嗆俄軍「去你X的」

烏克蘭摧毀30輛俄軍坦克、130輛裝甲戰車！　軍方喊話：我們能贏

烏克蘭推特「標記俄羅斯」喊話1件事！急開捐款帳號：我們將占上風

全球最大駭客「匿名者」宣布：對俄羅斯發動網路戰爭！

俄軍佔領車諾比核電廠「挾持工作人員」　烏克蘭警告：核災恐重演

加拿大宣布：制裁58個俄羅斯個人和實體　取消出口許可

不斷更新／烏克蘭已137死316傷！　美官員憂俄軍96小時內攻下基輔

快訊／烏克蘭總統：駐守蛇島士兵全數陣亡！俄破壞團體已進入基輔

俄高官：烏克蘭74軍事設施被癱瘓　包括「11座空軍機場」

烏克蘭總統：我是俄羅斯的頭號目標　「會和家人一起死守基輔」

台尼FTA7月1日起喊卡！　先給業者緩衝期

鍾佳濱聲明掛看板合規定　莊瑞雄酸：認為賴清德是他獨享的

烏克蘭駐蛇島士兵全陣亡　生前最後音檔曝光！嗆俄軍「去你X的」

斷開羅志祥2年　周揚青突PO「海量親密照」！牽手型男網紅真相曝

鴻海首批「Model T」電動巴士　敲定3／3高雄交車！

「經濟制裁很快會有作為」　王美花：可對俄出口嚴厲審查

嘉北車站開工利多加持　湖子內公寓跟漲25%

今年「雨量70年來第二多」破同期2倍！這2區日照時數創歷史新低

烏克蘭遭武力入侵　烏克蘭籍NBA球員：我們想要自己決定命運

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

國際熱門新聞

癱瘓烏國83軍事設施！俄國防部：成功達成目標

即／烏俄激戰！車諾比核電廠傳被摧毀

即／烏克蘭總統：駐守蛇島的所有士兵全數陣亡！

烏克蘭民宅慘被轟！傷者「流血淚」逃出廢墟

白俄羅斯為啥要幫普丁打烏克蘭？

拜登指普丁想重建蘇聯　美軍不會去烏克蘭

更／烏克蘭137死！美官員憂基輔96小時內淪陷

烏克蘭曝擊落軍機影片　10秒墜地炸火光

烏克蘭總統：我們被迫孤軍奮戰

烏克蘭摧毀15輛俄軍坦克　車體變「一團火球」

死亡影片！女慘被180公斤槓鈴「壓頸」身亡

車諾比核電站　落入俄軍控制

「爸媽我愛你們」烏克蘭士兵12秒告別

拜登宣布二波制裁俄　美股翻紅92點

更多熱門

相關新聞

烏俄全面開戰　蘇貞昌：嚴厲譴責俄羅斯侵略行動

烏俄全面開戰　蘇貞昌：嚴厲譴責俄羅斯侵略行動

俄羅斯隊烏克蘭展開入侵行動，烏俄兩國全面開戰。對此，行政院長蘇貞昌說，俄國破壞和平入侵烏克蘭，全世界都予以嚴厲譴責，「我們一樣非常嚴厲的要譴責這種侵略行動」，同時我們會與民主國家，同步予以制裁。

俄羅斯人怒了「要普丁住手」！塞爆大街震撼畫面曝

俄羅斯人怒了「要普丁住手」！塞爆大街震撼畫面曝

俄高官：烏克蘭74軍事設施被癱瘓

俄高官：烏克蘭74軍事設施被癱瘓

俄羅斯侵烏　巴西副總統：堪比納粹

俄羅斯侵烏　巴西副總統：堪比納粹

20萬俄軍擊敗烏克蘭太難　他曝1關鍵

20萬俄軍擊敗烏克蘭太難　他曝1關鍵

關鍵字：

俄烏戰爭俄烏局勢烏克蘭俄羅斯黑海蛇島

讀者迴響

熱門新聞

癱瘓烏國83軍事設施！俄國防部：成功達成目標

即／烏俄激戰！車諾比核電廠傳被摧毀

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶烏克蘭辣妻驚慌逃跑

姊姊對老公撒嬌裝弱「不穿內衣在家晃」！人妻崩潰

即／烏克蘭總統：駐守蛇島的所有士兵全數陣亡！

俄羅斯人怒了「要普丁住手」！塞爆大街震撼畫面曝

柳俊烈正直形象毀了！爆炒房「90%貸款又轉賣」賺1億　韓網衝擊

俄「外科手術式」攻烏　專家：這不是開戰

今日烏克蘭，明日台灣？陸委會：本質不同

烏克蘭民宅慘被轟！傷者「流血淚」逃出廢墟

白俄羅斯為啥要幫普丁打烏克蘭？

烏克蘭讓台灣人唇亡齒寒　律師揭10項陰暗面

拜登指普丁想重建蘇聯　美軍不會去烏克蘭

俄烏開戰　鄉民：台灣還後知後覺

更／烏克蘭137死！美官員憂基輔96小時內淪陷

更多

最夯影音

更多
普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊
網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面