快訊／烏克蘭總統：駐守蛇島士兵全數陣亡！俄破壞團體已進入基輔

記者王佩翊／編譯

俄烏正式開戰，而烏克蘭也正式進入戰時狀態，同時徵召境內所有地區的義務役與後備人員。稍早總統澤倫斯基在電視談話中表示，位於黑海且具有戰略位置的蛇島（Zmiinyi）已經遭到俄羅斯佔領，駐守島上的士兵全數陣亡。此外，俄羅斯破壞團體已經進入基輔。

▲澤倫斯基證實，烏克蘭駐守蛇島的士兵全數陣亡。（圖／達志影像）



烏克蘭總統澤倫斯基24日在電視談話中證實，蛇島落入俄羅斯軍隊手中，駐守在此的烏克蘭士兵們已在這場戰鬥中全數陣亡。蛇島位於黑海，在界定烏克蘭領海上有著不一樣的意義，具有戰略位置。澤倫斯基同時也向殉職的烏克蘭士兵致上哀悼之意。

儘管俄軍來勢洶洶，但烏克蘭軍隊仍然拒絕投降要求，堅持奮戰到最後一刻。澤倫斯基說，「駐守在蛇島的所有捍衛者都死亡了，但是他們沒有投降。他們（罹難士兵）將會被命名為烏克蘭英雄。」根據BNO News報導，有13名駐守蛇島的烏克蘭士兵遭到俄軍攻擊喪生。

Zelensky: today we lost 137 military and civilians, including 10 officers. All defenders of the Snake island are dead.

There have been reports about 11 female soldiers who died after Putin’s missile hit their barracks. #StandWithUkraine — olexander scherba(@olex_scherba) February 24, 2022

曾在2014年至2021年間擔任烏克蘭駐奧地利大使的亞歷山大（Olexander Scherba）在推特上表示，澤倫斯基稍早證實，已有137名軍人與平民死亡，其中包括10名軍官。此外也報導稱，有10名女兵在俄軍的砲彈擊中軍營後喪生。

此外，澤倫斯基也在演說中警告，「俄羅斯破壞團體」已經進入烏克蘭首都基輔，提醒民眾隨時保持警覺，並遵守宵禁。

►俄高官：烏克蘭74軍事設施被癱瘓 包括「11座空軍機場」

►基輔空軍基地交戰！CNN直擊「俄軍傘兵」接管機場 緊張畫面曝

►俄媒：俄軍「安-26軍用運輸機」墜毀！ 機組人員死亡



►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》